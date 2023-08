Di certo conoscerete Z-Library, la libreria pirata più grande del mondo (contiene oltre 11 milioni di libri) fondata nel 2009 e chiusa ormai qualche mese fa dalle forze dell’ordine americane. La questione sembra però tutt’altro che archiviata, dato che il sito continua a risorgere sotto nuovi domini cercando di sfuggire alle autorità. In un primo momento era tornato disponibile solo sul dark web, ma ora Z-Library è di nuovo accessibile a tutti e in un modo decisamente semplice.

Z-Library mette infatti a disposizione diversi strumenti che permettono di aggirare facilmente i blocchi. Esistono un’app per desktop, una per Android, un bot Telegram e ora anche un’estensione per browser (Chrome o Firefox), che permette di accedere al portale con un singolo clic, senza dover cercare il nuovo dominio nel caso in cui il vecchio venga oscurato dalle autorità. Il funzionamento è semplicissimo: basta cliccare sul pulsante e l’estensione avvierà automaticamente la ricerca di un dominio disponibile, aprendo Z-Library nel giro di pochi secondi.

L’archivio online di Z-Library offre una quantità smisurata di materiale pirata, dato che la maggior parte dei libri (alcuni disponibili in molte lingue diverse, compreso l’italiano) è ancora protetto da copyright. Sul portale però è possibile reperire anche testi non più protetti da copyright (il diritto d’autore in Italia decade 70 anni dopo la morte dell’autore) e che risulta molto difficile, se non impossibile, reperire altrove. La pirateria è reato e in quanto tale va condannata, ma non ci dispiacerebbe vedere Z-Library tornare in via ufficiale unicamente come archivio di queste opere, che rischiano di andare perse.