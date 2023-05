Planet VPN è una VPN con base in Romania, disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, che mette sul piatto traffico illimitato anche nella sua versione free e promette di fare tutto quello che ci si aspetta da una VPN: navigazione sicura e protetta, sblocco di servizi streaming esteri e così via.

La versione gratuita dell’applicazione mette a disposizione cinque server: Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti. L’abbonamento premium sblocca invece l’accesso a oltre 1260 server dislocati in più di 60 paesi, insieme a velocità maggiori, server speciali con Double VPN e Onion-over-VPN, configurazione anche per router e app di terze parti, server dedicati per il gaming e supporto 24/7 anche tramite chat, oltre che via e-mail (quest’ultimo è incluso anche nella versione gratuita).

Piani e prezzi

Planet VPN Premium è decisamente economico: l’abbonamento mensile costa 9,99€ al mese, ma come tutti i servizi di questo tipo, sottoscrivere un abbonamento pluriennale è molto più conveniente. Scegliere una sottoscrizione annuale fa scendere il costo mensile a 3,99€/mese, mentre quella da tre anni costa solamente 1,99€/mese e regala un anno aggiuntivo di abbonamento, per un totale di quattro anni. L’abbonamento può essere acquistato sia tramite carta di credito che attraverso criptovalute, inoltre è presente una policy soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Applicazione

Planet VPN è disponibile praticamente per qualsiasi piattaforma. La versione gratuita offre client per Android, iOS, Windows, macOS e Linux, oltre a estensioni per Chrome, Firefox, Edge, Opera e Yandex. Le configurazioni su router sono, come detto, esclusiva della versione premium della VPN, che garantisce anche fino a un massimo di 10 connessioni simultanee.

L’applicazione è facile da installare, con un’interfaccia tanto semplice quanto intuitiva. Una volta aperta l’app, vi ritrovate davanti una schermata che indica il paese e l’IP attuale; è sufficiente cliccare il grosso pulsante al centro per connettersi al server predefinito, o selezionare il menu in basso per scegliere un paese specifico. Il menu impostazioni permette di abilitare o disabilitare l’avvio con Windows, la connessione automatica all’apertura dell’app, il kill switch e il protocollo VPN da usare. Da segnalare l’assenza della lingua italiana e una certa lentezza nella connessione al server VPN.

Sicurezza

Per quanto concerne la sicurezza, Planet VPN offre una crittografia AES-256 bit e permette di scegliere tra protocolli OpenVPN (2048-bit RSA, UDP/TCP), IKEv2, L2TP e PPTP; tuttavia, nell’applicazione per Windows abbiamo trovato unicamente i protocolli OpenVPN tra cui scegliere. Non che si tratti di un problema, dato che sono i più sicuri.

Planet VPN riesce a proteggere IP e richieste DNS in maniera efficace, prevenendo qualsiasi leak che può svelare la vostra posizione reale. I test effettuati su Leak IP e DNS, WebRTC e IPv6 hanno tutti avuto esito positivo; quindi, con Planet VPN potrete sempre navigare in modo sicuro. Anche il Kill Switch funziona egregiamente, disattivando all’istante la connessione internet nel caso in cui cada la VPN.

Anche la privacy è ben tutelata, grazie a una politica no log molto severa e trasparente. La società non registra alcun dato dell’utente, inoltre essendo basata in Romania non deve sottostare ad accordi governativi che prevedono la condivisione dei dati dei cittadini. Purtroppo, non ci sono audit di sicurezza indipendenti a confermare le dichiarazioni della società e speriamo che ne vengano fatti in futuro.

Streaming e velocità di connessione

Per quanto riguarda le piattaforme di streaming, Planet VPN riesce a sbloccare il catalogo Netflix degli altri paesi; tuttavia, non siamo riusciti a farlo funzionare con Disney+ né con BBC iPlayer. Il primo non arriva nemmeno alla pagina di login, il secondo ci avvisa che non siamo all’interno del Regno Unito. Abbiamo registrato alcuni problemi anche con Prime Video, che fatica ad avviare lo streaming dei contenuti; i problemi potrebbero essere legati ai problemi di velocità riscontrati con l’uso della VPN.

Si tratta di uno dei punti deboli del servizio: qui sotto vi lasciamo tre speedtest, il primo (da sinistra a destra) della connessione senza VPN attiva, il secondo con Planet VPN connessa al server francese e il terzo con la VPN connessa al server USA. Come vedete purtroppo la velocità cala drasticamente e il ping si alza molto, creando alcune difficoltà sia nella navigazione web che nella riproduzione di streaming.

Verdetto

Nel complesso, Planet VPN è una buona opzione gratuita per chi vuole navigare in maniera sicura senza limiti di traffico da qualsiasi piattaforma, sia desktop che mobile. La versione premium ha dei plus che vale la pena considerare, ma in generale, il servizio non è particolarmente adatto a chi cerca una delle migliori VPN per lo streaming. Se l’unica cosa che vi interessa è proteggere i vostri dati durante la navigazione, datele una chance, in caso contrario, date uno sguardo alla nostra classifica delle migliori VPN.