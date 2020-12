PlayStation Now rendeva i PC Windows vulnerabili ad attacchi informatici

Una vulnerabilità di sicurezza nell’applicazione PlayStation Now per Windows permetteva ai potenziali aggressori di eseguire codice malevolo sui PC dei malcapitati che utilizzavano una delle versioni dell’app affette dal problema.

La vulnerabilità è stata scoperta dal “cacciatore di taglie” Parsia Hackimian e colpiva tutte le versioni di PS Now precedenti alla 11.0.2 e tutti i PC dotati di Windows 7 SP1 o successivo. Il bug è stato comunicato a Sony il 13 maggio del 2020 tramite il programma HackerOne, mentre è stato risolto dal team PlayStation un mese dopo ovvero il 25 luglio.

Hackimian è stato premiato con 15 mila dollari per aver scoperto il problema, nonostante la vulnerabilità non riguardasse direttamente gli obiettivi del programma di caccia al bug di Sony, i quali comprendono PlayStation 4 e PlayStation 5, i loro sistemi operativi, gli accessori o il PlayStation Network.

My $15K PlayStation bug has finally been disclosed. My one and only tip is to read every single @taviso bug. This is essentially two of his public bugs chained together. https://t.co/0tQyJmn3q9

— Parsia Hakimian (@CryptoGangsta) December 4, 2020