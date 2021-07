PNY, questi nuovi SSD sono stati progettati per il plotting di Chia

PNY ha presentato la sua nuova famiglia di SSD LX progettati specificamente per carichi di lavoro ad alta intensità di scrittura, come il plotting e il farming di Chia. Le unità della serie LX offrono una durata fino a 54.000 terabyte scritti (TBW) grazie alla tecnologia proprietaria LifeXtension di Phison.

Credit: Phison

La famiglia LX di PNY include tre modelli disponibili nel form factor M.2 2280: l’entry-level LX2030 2TB, il midrange LX3030 1TB e l’ammiraglia LX3030 2TB. Le unità dispongono di un’interfaccia PCIe 3.0 x4 e sono classificate per una velocità di lettura sequenziale fino a 3.200MB/s e velocità di scrittura sequenziale di 2.400MB/s (LX3030) o 1.000MB/s (LX2030). Di certo non si tratta di dati eccezionali in quest’ambito, ma i prodotti sono stati progettati specificamente per garantire piuttosto una durata eccezionale.

Jonmichael Hands, VP Storage Business Development di Chia, ha affermato:

Sono molto entusiasta che PNY abbia stretto una partnership con Phison per fornire il primo SSD per il plotting di Chia. LX3030 è perfetto per il plotting di Chia, che richiede una costante alta larghezza di banda. Gli utenti possono stare tranquilli sapendo che non consumeranno facilmente l’unità: l’LX3030 da 1TB può creare 2PB di plot prima di cedere!

TBW Sequential Read Sequential Write LX2030 2TB 10.000 3200 MB/s 1000 MB/s LX3030 1TB 27.000 3200 MB/s 2400 MB/s LX3030 2TB 54.000 3200 MB/s 2400 MB/s

Gli SSD PNY LX si basano su un controller Phison dotato della tecnologia LifeXtension (progettata specificamente per il plotting di Chia) e presumibilmente vengono accoppiati con memorie NAND TLC 3D. Né PNY né Phison hanno rivelato come funziona esattamente LifeXtension, ma sembra che abbiamo a che fare con una tecnologia di compressione progettata specificamente per i plot di Chia, i quali contengono hash. Viene indicato anche il supporto di due modalità XPlot: XPlot plain, progettato per aumentare la resistenza di circa 3 volte, e XPlot Pro, che promette di aumentare la durata fino a 18 volte.

Non è chiaro se LifeXtension di Phison possa essere utilizzato per altri carichi di lavoro ad alta intensità di scrittura per migliorare la durata degli SSD della serie LX di PNY, ma l’azienda sottolinea in particolare che queste unità sono progettate per il plotting di Chia.

Credit: PNY

PNY ha affermato che gli SSD della serie LX sono già disponibili, ma non ha rivelato il prezzo consigliato. Mentre la capacità di creare quasi 500.000 plot k32 di Chia sembra piuttosto interessante, la memorizzazione di tali plot sarà un’impresa costosa. Con la redditività del farming di Chia attualmente pari a circa 2 dollari al mese per 1TB di spazio di archiviazione, anche con il pooling, le prospettive a lungo termine non sembrano particolarmente promettenti.