Poche GPU? I miner si affidano ai portatili

Già nella scorsa settimana vi avevamo parlato di come questo 2021 sia iniziato all’insegna del mining, con la scoperta di numerose mining farm sparse per il mondo in grado addirittura di mettere in ginocchio la fornitura di corrente di alcune aree. Stando a quanto riportato da Videocardz.com, il fenomeno dell’estrazione di criptovalute ha preso pienamente piede anche in Cina, dove è stata scoperta una gigantesca mining farm composta da centinaia di laptop dotati delle nuove schede RTX 3000. I notebook in questione sono marchiati Hasee, un nuovo brand cinese che da qualche tempo offre ai suoi clienti prodotti dotati delle nuove schede della casa di Santa Clara.

Tutto questo ovviamente non sarà accolto favorevolmente dai videogiocatori, dato che la mancanza di schede sul mercato ed i prezzi proibitivi stanno complicando molto la situazione. Ciò che è più fastidioso è probabilmente il fatto che queste schede avrebbero teoricamente una destinazione d’uso completamente diversa da quella attualmente assunta e probabilmente nemmeno la stessa Nvidia si sarebbe mai aspettata una situazione del genere, dovuta ad una corsa al mining sempre più accentuata e che non vede alcun rallentamento.

Se a questo si aggiunge la situazione critica negli stabilimenti produttivi dovuta sia alla pandemia, sia ai vari problemi che affliggono il settore delle memorie, si viene a creare una tempesta perfetta, in grado di rendere il mercato schiavo solamente del migliore offerente, pronto ad accaparrarsi una scheda da cui trarre il maggiore profitto, snaturando la vera destinazione per cui questi prodotti sono concepiti.

A questo punto sorge spontanea una domanda: Nvidia (e in generale chi produce schede video), cosa sta facendo per impedire il sopravvento di questo fenomeno oramai fuori controllo? È noto che la società californiana da qualche tempo ha imposto delle regole restrittive nei confronti di distributori, rivenditori e recensori per porre rimedio a questa situazione, ma a quanto pare non è stato sufficiente. Le foto della mining farm di BTCer sono un perfetto esempio di come le misure fin ora prese non sono sufficienti. Nvidia dovrà in qualche modo agire, ed anche nel breve termine poiché una situazione del genere non è più sostenibile.