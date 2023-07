Le schede Nvidia GeForce RTX 4060 Ti da 8 GB, prodotte da vari fabbricanti, sono al momento difficili da trovare in Cina, secondo quanto riportato da MyDrivers. Il motivo? Sembrerebbe che Nvidia abbia deciso di ridurre l’offerta di queste schede grafiche nel mercato cinese per evitare una concorrenza aggressiva e tagli di prezzo.

Un’altra teoria è che Nvidia abbia voluto incentivare i suoi partner a vendere di più i modelli RTX 4060 Ti da 16 GB, che hanno un prezzo più elevato e sono usciti sul mercato da pochissimo, ma il risultato finale è comunque lo stesso: molti modelli da 8GB sono attualmente esauriti in vari negozi in Cina.

D’altronde, proprio qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come il nuovo modello da 16GB abbia generato davvero poco interesse, portando il sito tedesco Mindfactory a eseguire già un taglio di prezzo di 30 euro nella speranza di suscitare l’interesse degli utenti e aumentare le vendite.

La variante da 16GB della RTX 4060 Ti è stata pensata per soddisfare le esigenze degli utenti che richiedevano più di 8GB di VRAM. Tuttavia, il bus di memoria ridotto la rende ancora più adatta alle prestazioni nel Full HD. Sebbene la VRAM aggiuntiva possa risultare utile in altri scenari come l’intelligenza artificiale, solo una piccola percentuale di utenti acquista questa scheda video con l’obiettivo di allenare un’IA. Nell’ambito del gaming, l’aumento di 8GB di memoria non giustifica la differenza di prezzo di 100 euro richiesta.