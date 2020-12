Poche RTX serie 30? La colpa sarebbe delle fonderie Samsung

Ormai non è più nemmeno una notizia che le nuove GPU Nvidia ancora scarseggiano sul mercato al dettaglio ed è praticamente impossibile trovarle in vendita a prezzi anche solo vicini al MSRP. Una fonte ritenuta attendibile sembra incolpare dell’accaduto le fonderie di Samsung a cui Nvidia si è affidata per la produzione delle sue più recenti schede grafiche GeForce RTX serie 30.

La notizia è stata condivisa da Digitimes che tuttavia non indica la fonte anche se viene ritenuta attendibile. La carenza di schede video Nvidia GeForce RTX serie 30, tra cui troviamo le tanto ambite dai gamer RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Ti, sarebbe dovuta a tassi di rendimento insoddisfacenti delle fonderie a 8nm di Samsung, fabbriche a cui Nvidia si è affidata per la realizzazione delle sue nuove GPU Ampere.

Circolano nell’industria anche molti dubbi riguardo al rendimento del processo a 5nm di Samsung, sarà in grado di soddisfare la domanda di chip di Qualcomm? Ricordiamo infatti che l’azienda coreana si occuperà della produzione del recentemente annunciato SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, chip top di gamma che sarà alla base di tutti gli smartphone di fascia alta nel 2021.

Ritornando ad Nvidia, sembra molto difficile anche che l’azienda possa spostare la propria produzione nelle fonderie di TSMC. Il colosso taiwanese è impegnato nella produzione di chip a 5nm e 7nm per AMD, Apple, Mediatek e moltissimi altri clienti importanti, difficilmente possiede capacità di produzione residua da riservare all’azienda di Jensen Huang. Inoltre, essendo il processo produttivo TSMC a 7nm diverso da quello Samsung a 8nm, Nvidia dovrebbe modificare le proprie GPU per adattarsi alla diversa produzione.

Ricordiamo che comunque Nvidia non è l’unica azienda ad avere problemi a soddisfare la domanda del mercato delle componenti, le nuove CPU AMD Ryzen serie 5000 e le GPU Radeon RX 6000 sono altrettanto difficili da reperire. Un Natale sicuramente infelice per chi sperava di regalarsi un nuovo e fiammante PC da gaming.