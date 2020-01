Portatili Asus TUF Gaming, i modelli A15 e F15 hanno processori Ryzen 4000 Mobile

Al CES 2020 Asus ha annunciato la nuova famiglia di portatili TUF Gaming, composta dai modelli da 15 pollici A15 e F15 e dalle soluzioni da 17 pollici A17 e F17.

I modelli A sono basati su processori AMD Ryzen 4000 Mobile, mentre le soluzioni F in arrivo nel corso dell’anno avranno CPU Intel Core di decima generazione. A bordo troviamo GPU dedicate Nvidia GeForce “Turing” fino alla RTX 2060 e display IPS ad alta velocità, 144 Hz per il modello da 15 pollici e 120 Hz per quello da 17 pollici.

I processori Ryzen 4000 Mobile di AMD sono basati su architettura Zen 2 a 7 nanometri e possono offrire fino a 8 core e 16 thread, oltre a una GPU Radeon. A bordo dei portatili troviamo anche della memoria DDR4-3200: ci sono due slot SO-DIMM accessibili che possono ospitare fino a 32 GB. È possibile installare anche due moduli M.2.

I nuovi TUF Gaming hanno uno schermo con cornici ridotte su tre lati e Asus è riuscita comunque a ridurre il volume occupato da suoi portatili del 7/8%. Questo però non le ha impedito di integrare una batteria da 90 Wh per raggiungere un’autonomia fino a 8,7 ore durante la navigazione web e 12,3 ore in riproduzione video.

Quanto al design, i nuovi TUF Gaming sono disponibili in due finiture chiamate Fortress Gray e Bonfire Black e sono certificati MIL-STD-810H contro vibrazioni, cadute, temperature e umidità estreme. Asus ha curato anche il sistema di raffreddamento: un motivo a nido d’ape sul fondo permette all’aria fredda di entrare nel notebook per poi uscire calda posteriormente.

Quanto alla tastiera, Asus ha implemento un design completo con retroilluminazione RGB. Sul lato sinistro del portatile ci sono due USB 3.2 Gen 1 Type A e una USB 3.2 Gen 2 Type C. Questa porta può pilotare monitor G-Sync tramite DisplayPort 1.4 alternate mode, mentre una HDMI 2.0b consente di collegare altri dispositivi come proiettori o un altro monitor. Un’altra porta USB è presente sul lato destro.

Sul fronte della connettività c’è una porta Gigabit Ethernet, che si aggiunge al Wi-Fi. I modelli TUF Gaming A15 e A17 supportano lo standard Wi-Fi 5 (802.11ac), mentre i futuri modelli F15 e F17 garantiranno il Wi-Fi 6. Al momento non abbiamo informazioni su disponibilità e prezzi.