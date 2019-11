Portatili e tablet: sconti a tutto campo per il Black Friday!

Giocatori, lavoratori o semplicemente in cerca di un portatile? Oggi può essere il giorno giusto per fare l’affare. Per questo Black Friday sono innumerevoli le offerte in ambito notebook e ce n’è davvero per tutte le esigenze e le tasche.

Per esempio c’è un Lenovo IdeaPad S145 con display da 15,6” Full HD e processore AMD Ryzen 5-3500U a soli 399,99 €, scontato di ben il 24%. Prezzo più basso di sempre – 899,99 €, per un risparmio del 36% – per l’HP ProBook 450 con CPU Intel Core i7-8565U, 16 GB di memoria, GPU NVIDIA GeForce MX130 dedicata, HDD da 1 TB e SSD da 512 GB. Tra i tablet ecco l’interessantissimo Huawei Mediapad T5 10 con schermo Full HD da 10,1 pollici e 64 GB di RAM a soli 199,99 €, 100 € in meno.

Offerte Notebook Black Friday Amazon

Se però con il portatile non aspirate solo a navigare o lavorare, allora ecco i notebook gaming di HP, MSI, Acer, HP e Lenovo. In particolare vi segnaliamo l’MSI GF63 Thin 9SC-258IT con schermo da 15,6” IPS Full HD, scontato del 20%, che scende da 1449,99 € a 1159 €. A bordo c’è una CPU Core i7-9750H di Intel, 16 GB di RAM, una GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q e un sistema di archiviazione formato da un hard disk SATA da 1 TB e un SSD da 256 GB di tipo PCIe NVMe.

Offerte Notebook Gaming Black Friday Amazon

