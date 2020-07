Possessori del Louqe Ghost S1 non disperate, il Noctua NH-L12 è tornato

Quando si parla di raffreddamento ad aria, Noctua rappresenta senza dubbio un punto di riferimento per i builder appassionati. È proprio per la popolarità che Noctua riscuote con ogni dissipatore, che Louqe ha deciso di collaborare con l’azienda per riproporre una versione specifica dell’NH-L12 originale per il case mini-ITX Ghost S1.

A dispetto delle dimensioni piuttosto generose di (quasi) tutti i suoi modelli e un design unico che spesso divide gli appassionati tra chi lo ama e chi lo odia, con l’NH-L12 la società riuscì a fare felici anche i possessori di configurazioni ITX. L’NH-L12 si adattava perfettamente ai modesti spazi offerti da questi case, ma con l’arrivo dell’NH-L12S (successore del modello in questione), Noctua pose fine all’idillio a causa di un’altezza, seppur di poco superiore, che non permetteva al dispositivo di essere ospitato nella gran parte di questi chassis.

“Abbiamo testato praticamente tutti i dispositivi di raffreddamento a basso profilo presenti sul mercato in Ghost S1 e abbiamo persino provato a creare una soluzione personalizzata completa in collaborazione con Noctua ma nulla ha funzionato bene come il nostro preferito, NH-L12” ha spiegato Patrik Michalski (CEO di Louqe). “Ecco perché abbiamo finito per creare un’edizione speciale personalizzata di questo dispositivo di raffreddamento che sarà la scelta ideale per tutti gli utenti di Ghost S1 che cercano la migliore soluzione di raffreddamento ad aria possibile“.

Le due società hanno quindi deciso di unire le forze per riproporre NH-L12 in una versione però aggiornata e pensata appositamente per il Ghost S1. Il nuovo cooler denominato NH-L12 Ghost S1 Edition (disponibile su Amazon qui) riprende il design originale, a cui Noctua ha aggiunto il supporto al nuovo sistema di fissaggio multisocket SecuFirm 2 che lo rende compatibile con i socket Intel LGA1200 per i processori di decima generazione, LGA115x ed il socket AMD AM4. In confezione inoltre sarà fornita anche la nuova pasta termo conduttiva di Noctua, la NT-H2, insieme ad un’unica ventola da 92mm.

“Da quando l’NH-L12 originale è stato sostituito dall’NH-L12S, abbiamo visto gli utenti di Ghost S1 fare miglia per procurarsi le ultime scorte rimanenti o acquistare un NH-L12 usato perché la nuova versione S è leggermente troppo alta per questo case. Il Ghost S1 è una delle scelte più popolari per le build ITX di alto livello al momento, quindi siamo lieti di riportare il dissipatore L12 originale in una versione specificamente personalizzata per questo fantastico case”.

Attualmente il Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition è già disponibile presso i canali Amazon ed Ebay della società al prezzo di 54,90 euro, e viene fornito con ben 6 anni di garanzia del produttore.