PowerColor estende di 3 mesi la garanzia sulle proprie schede grafiche

PowerColor, azienda di Taiwan che ha sorpreso tutti con le sue proposte per il mercato GPU AMD che fanno del loro punto di forza l’ottimo rapporto qualità/prezzo, ha annunciato sul proprio sito che tutte le schede video attualmente coperte da garanzia in scadenza tra marzo e giugno 2020, riceveranno una proroga della stessa di tre mesi. Il gesto è dovuto alla consapevolezza da parte del produttore delle difficoltà a cui i propri clienti potrebbero andare incontro nello spedire la merce in questo periodo di isolamento e di confusione per l’intero pianeta. Di seguito il comunicato stampa in italiano:

“Cari clienti,

Con la crisi globale di COVID-19, comprendiamo che questi sono tempi critici per ciascuno di noi. Ciò ha avuto un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita e comprendiamo che durante questi periodi, le priorità di tutti siano volte a questioni legate alla salute. Molti, in questo momento, potrebbero avere difficoltà nello spedire i nostri prodotti per la riparazione o l’assistenza, quindi aggiungeremo 3 mesi alla durata della garanzia, a tutti i clienti in possesso di unità con garanzia in scadenza tra marzo e giugno 2020. PowerColor si impegna a distribuire eccellenti prodotti e servizi ai propri clienti e vogliamo assicurarci di continuare a farlo anche durante questi tempi difficili.

Auguriamo a voi tutti di restare in sicurezza e di godere di buona salute, Il team di PowerColor. “

La maggior parte delle GPU PowerColor viene prodotta da Foxconn, azienda che ha già annunciato di essere pronta a fronteggiare la domanda stagionale. Almeno da questo punto di vista, non dovrebbero esserci problemi quindi e chiunque fosse interessato all’acquisto dei prodotti dell’azienda, non dovrebbe incorrere in particolari ritardi, come tra l’altro dichiarato all’interno del comunicato stampa. Un plauso a PowerColor che ha dimostrato una cura e un’attenzione per il cliente da non dare per scontate.