PowerColor RX 5700 XT “Liquid Devil” con raffreddamento a liquido in arrivo

PowerColor pubblica una foto teaser di una Radeon RX 5700 XT raffreddata a liquido in collaborazione con "EK Water Blocks". Sta arrivando la Liquid Devil.

Sembra che PowerColor abbia fatto squadra con EK Water Blocks per presentare una Radeon RX 570 XT raffreddata a liquido denominata Liquid Devil.

Finora PowerColor ha presentato tre soluzioni personalizzate basate sulla GPU Navi 10, una proposta a doppia ventola base, una Red Dragon sempre a doppia ventola ma con un dissipatore più elaborato e infine la Red Devil con tre ventole.

Al momento l’azienda non ha comunicato altri dettagli sulla Liquid Devil, e solo andando a giocare con luminosità e contrasto della foto pubblicata è stato possibile vedere il logo “EK” nell’angolo della scheda. L’apporto dell’azienda slovena, specialista del raffreddamento a liquido, fa ben sperare per il risultato finale. Probabilmente la RX 5700 XT Liquid Devil debutterà nel corso di ottobre.

Le frequenze? Anche se non sorprenderebbe vedere clock superiori al resto della gamma PowerColor, non è certo che l’azienda scelga di impostare di fabbrica valori particolarmente elevati (la Power Devil lavora a 1905 MHz in Game Clock, fino a 2010 MHz in Boost), lasciando agli acquirenti tutto il gusto di salire in overclock grazie a un raffreddamento che dovrebbe dimostrarsi migliore di quello ad aria.