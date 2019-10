PowerColor si gode la RX 5700 XT: vendite a gonfie vele

Sembra che le vendite di schede AMD Radeon RX 5700 e RX 5700XT, in particolare quelle di PowerColor, stiano andando più che bene.

Sembra che le vendite di schede video Radeon RX 5700 stiano andando molto bene, almeno per TUL Corporation, proprietaria del marchio PowerColor, un partner esclusivo di AMD. In base agli ultimi dati finanziari, PowerColor avrebbe registrato un aumento delle vendite del 103% a settembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

AMD annuncerà i dati finanziari del terzo trimestre solo alla fine di questo mese (29 ottobre) ma quanto rivelato dal partner rappresenta un possibile segnale di quello che ci si dovrebbe aspettare.

A fare la parte del leone sarebbe in particolare la Radeon RX 5700 XT, la versione più potente e costosa della serie RX 5700. Proprio a causa di questa preferenza dei consumatori per il modello XT, il prezzo medio di vendita e gli utili di PowerColor sarebbero in netta crescita. Si prevede che il trend continui anche nel quarto trimestre.

Le Radeon RX 5700 e RX 5700XT sono in vendita da questa estate ma c’è voluto un po’ di tempo prima di vedere sul mercato le schede dei partner. Soluzioni evidentemente molto attese, con vendite che sarebbero decollate specialmente in Europa e Asia.

Voci che troverebbero conferma nei dati del negozio tedesco Mindfactory.de, che avrebbe registrato oltre 8000 schede RX 5700 vendute solo nelle ultime settimane, di cui una grande fetta sarebbe legata ai modelli custom.

È lecito quindi aspettarsi che l’aumento delle schede custom nei negozi nelle prossime settimane porti PowerColor e il resto dei partner a registrare un risultato persino migliore durante il periodo natalizio.