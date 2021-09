PowerToys, l’app arriva nel Microsoft Store di Windows 11

PowerToys è un progetto open-source di Microsoft per Windows che consente di aggiungere svariate funzionalità inedite al sistema operativo. La grande novità, come riporta How To Geek, è che Microsoft ha reso disponibile l’app nel suo Store di Windows 11, il che rappresenta un cambiamento significativo poiché in precedenza era disponibile solo tramite GitHub o utilizzando un gestore di pacchetti.

PowerToys è davvero utile e include nove strumenti che gli utenti esperti tendono ad amare. Ad esempio, c’è PowerRename, uno strumento di rinominazione dei file dotato di svariate opzioni non presenti nativamente su Windows: si possono rimuovere parole dal nome di un file, sostituire frasi, aggiungere numeri, modificare più estensioni di file contemporaneamente e altro ancora; PowerToys Run, ovvero un Launcher di applicazioni simile a quello che si trova su macOS quando si preme cmd+spazio; FancyZones – un window manager molto apprezzato che consente di creare layout a “zone” per le finestre presenti sul desktop – e persino un utile ridimensionatore di immagini.

Il launcher realizzato da Niels Laute

PowerToys è piuttosto famoso tra gli utenti più esperti, infatti FancyZones è così apprezzato che Microsoft ne ha aggiunto alcuni aspetti a Windows 11. Il sistema operativo non ha certo tutte le funzionalità di FancyZones, ma le funzionalità principali di gestione delle finestre ci sono.

Anche se PowerToys è disponibile nel Microsoft Store, utilizza ancora il proprio programma di installazione. Questo grazie a Microsoft che ha consentito l’accesso allo Store di app Win32 non pacchettizzate, che rappresenta un’importante differenza rispetto allo store di Windows 10. Questo è sicuramente un segno che lo Store di Windows 11 è un po’ più utile. Le app desktop che gli utenti di Windows conoscono e amano si stanno effettivamente facendo strada nello Store, consentendo la disponibilità di app come PowerTools e altre app per PC.

Se non avete mai provato PowerTools, vale sicuramente la pena darci un’occhiata. Microsoft lo ha completamente aggiornato per ottimizzarlo per Windows 11 consente di aggiungere delle funzionalità davvero interessanti che rendono l’utilizzo di Windows un’esperienza ancora più piacevole.