PowerToys, risolti circa 100 problemi nel nuovo aggiornamento [AGGIORNATA]

Articolo aggiornato il 09/03/2020

Secondo quanto riportato sulla pagina GitHub di Microsoft, la versione 0.15.0 di PowerToys conteneva un bug che è stato prontamente risolto. Gli sviluppatori hanno rilasciato quindi una nuova versione del software contente il fix: potete scaricare PowerToys v0.15.1 a questo link.

Articolo originale

È disponibile un nuovo aggiornamento per PowerToys (Windows 10) tramite GitHub, che risolve circa 100 problemi e ne consente l’utilizzo senza essere amministratore di sistema. Brandon LeBlanc di Microsoft ha annunciato l’aggiornamento su Twitter.

Vi riportiamo le caratteristiche principali di PowerToys v0.15.0:

Notifica disponibilità aggiornamento di PowerToys

Non si deve più eseguire come amministratore

Aggiunti quasi 300 test per aumentare la stabilità e prevenire regressioni.

Risolti quasi 100 problemi

.NET Framework verrà eseguito più rapidamente con NGEN

Archiviazione dati locali migliorata

Maggiore compatibilità di FancyZones con le applicazioni

Creata la strategia per la versione v1.0, dettagliate le specifiche del gestore tastiera e del launcher

PowerToys si ispira ad una vecchia utility per Windows 95 che serviva a migliorare la produttività e l’efficienza della shell. Inizialmente disponeva di soli due strumenti, tuttavia il constante sviluppo l’hanno dotata di molte nuove funzioni come ad esempio uno strumento per rinominare i file in batch arrivato alla fine dello scorso anno.

PowerToys è un progetto open source, quindi potete seguirne lo sviluppo sulla sua pagina GitHub.