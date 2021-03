Pratici ed efficienti: i nuovi cavi prolunga USB Hi Speed di Techly

TECHly , sempre al passo con ogni evoluzione del mondo tech, presenta i cavi prolunga USB Hi Speed, ideali per estendere la funzionalità della porta USB di PC e notebook.

Per lavorare al meglio, soprattutto con il sempre più diffuso utilizzo dello smart working, è necessario che la postazione di lavoro sia ordinata e completa di tutto l’occorrente. La scelta degli accessori di cui dotarsi è diventata quindi fondamentale per poter lavorare in un ambiente funzionale ed efficiente.

Per soddisfare queste esigenze, Techly presenta le nuove prolunghe USB, ottime per connettere il proprio device a diversi dispositivi a basso consumo come mouse, tastiera, stampante, lettore di schede ecc.

Lo standard USB presenta delle limitazioni in quanto un semplice cavo non è in grado di garantire un segnale forte e stabile quando deve collegare un computer con una periferica a 5 m di distanza. Ed è proprio qui che entrano in campo le prolunghe attive IUSB-REP20TY e IUSB-REP220TY3, le quali consentono di raggiungere i dispositivi desiderati ad una lunghezza maggiore e senza perdite di segnale.

Dotati di 1 connettore USB-A Maschio e 1 connettore USB-A Femmina, questi cavi sono in grado di collegare una periferica ad un computer con porta USB 2.0, con velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps.

Il primo modello, IUSB-REP20TY, può estendere il segnale USB fino a 5 metri, con la possibilità di collegare a cascata 3 estensioni per un totale di 15 metri.

Invece, per coloro che hanno necessità di raggiungere una distanza maggiore, IUSB-REP220TY3, è la scelta migliore. Aumenta la portata della porta USB di 20 metri e connette a cascata fino a 2 estensioni per una lunghezza massima pari a 40 metri.

Compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi Windows e Mac, la linea di Cavi Prolunga USB Hi Speed risponde attentamente alle normative europee, per consentire un utilizzo in completa sicurezza.