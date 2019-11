Pre-Black Friday Lenovo, fino al 12% su modelli selezionati

Il Black Friday è alle porte ed anche Lenovo si prepara ad accogliere le promozioni del venerdì nero dello shopping con una serie di offerte disponibili sullo store online su tanti prodotti diversi. L’operazione i chiama “Pre-Black Friday”, e porterà fino al 12% di sconto su una serie di prodotti selezionati anche se, va detto, lo store di Lenovo ha già accolto numerose offerte che scontano anche fino al 20% diversi ottimi prodotti. Un esempio? Vi segnaliamo ben il 20% di sconto su Thinkpad X1, ovvero uno dei prodotti di punta di Lenovo e certamente la scelta ideale per chi è alla ricerca di un portatile adatto al gaming. Caratterizzato da un processore Intel Core di nona generazione fino alla serie i9 e una GPU dedicata Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, il Thinkpad X1 di seconda generazione è una delle novità del 2019 di Lenovo e si è subito contraddistinto per una buona fusione di design e performance.

Lenovo, inoltre, offre la possibilità di installare sulla macchina uno schermo OLED 4K touch, oltre a una capacità di archiviazione fino a 4 TB, il tutto al prezzo di 1.939,00€, calati a 1.648,80€ grazie alle ottime offerte di questa nuova tornata di sconti.

Abbiamo selezionato per voi una lista di quelle che sono le offerte più intriganti di questi sconti Lenovo. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

