Prestazioni al top con questa RTX 4070, oggi a un PREZZO IMBATTIBILE! -16%

Se state cercando una scheda grafica potente e versatile per portare il vostro gaming al livello successivo, ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 OC Edition è ora disponibile su Amazon a soli 757€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato di 899,90€. Un'occasione imperdibile per aggiornare il vostro PC con una GPU di ultima generazione dotata delle tecnologie più avanzate di NVIDIA.

ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 OC Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La GeForce RTX 4070 OC Edition fa parte della rinomata serie TUF Gaming di ASUS, sinonimo di robustezza e prestazioni elevate. Grazie all'architettura NVIDIA Ada Lovelace, questa scheda garantisce un'efficienza senza precedenti, con un boost clock ottimizzato per offrire una fluidità eccezionale anche nei giochi più esigenti. Con 12GB di memoria GDDR6X, un bus a 192-bit e una velocità di memoria di 21 Gbps, potete aspettarvi una gestione ottimale delle texture e una latenza ridotta per un'esperienza di gioco immersiva e senza compromessi.

Per gli amanti del realismo visivo, la RTX 4070 OC Edition supporta Ray Tracing, permettendo di godere di illuminazioni dinamiche e riflessi realistici, oltre alla tecnologia DLSS di ultima generazione per migliorare le prestazioni senza sacrificare la qualità grafica. Inoltre, grazie al supporto per NVIDIA G-SYNC, i tearing dello schermo saranno solo un lontano ricordo, garantendo una sincronia perfetta tra GPU e monitor.

Il sistema di raffreddamento è un altro punto di forza della serie TUF Gaming. Il dissipatore Axial-tech con doppio cuscinetto a sfera assicura un raffreddamento efficiente e una maggiore durata della scheda, riducendo al minimo il rumore anche sotto carico. Supporta fino a 4 schermi contemporaneamente e una risoluzione massima 8K (7680x4320 pixel), rendendola una scelta perfetta non solo per il gaming, ma anche per la creazione di contenuti e il multitasking avanzato.

Con un prezzo di soli 757€ su Amazon, questa offerta sulla ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 OC Edition è l'occasione perfetta per aggiornare il vostro setup con una GPU di fascia alta a un prezzo competitivo. Non lasciatevela scappare e approfittate subito dello sconto del 16% prima che torni al prezzo originale! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede grafiche per ulteriori consigli.

