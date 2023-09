L’ AMD Ryzen 9 7945HX3D è stato annunciato a fine luglio ed è forse il miglior processore per computer portatili dedicati al gaming (qui trovate alcuni test, per farvi un’idea), ma attualmente è disponibile solamente su un notebook: l’ASUS ROG Strix Scar 17 X3D. Sembra però che, per la gioia degli appassionati, le cose stiano per cambiare.

Il noto leaker Golden Pig Upgrade ha condiviso alcune informazioni sulla piattaforma cinese Bilibili, affermando che AMD è al lavoro per portare il Ryzen 9 7945HX3D anche su altri laptop entro la fine di quest’anno, o al massimo all’inizio del prossimo. La CPU sfrutta tutti i vantaggi della 3D V-Cache che abbiamo imparato a conoscere con le soluzioni desktop, vantaggi che sono ancora più significativi nel mondo laptop, dove i limiti energetici sono molto stringesti e di conseguenza il margine di manovra su altri elementi, come le frequenze, è molto limitato. Poter scegliere tra più di un notebook con questo processore è una notizia molto positiva, soprattutto per i videogiocatori.

L’AMD Ryzen 9 7945HX3D è dotato di 16 core e 32 thread suddivisi in due CCD, similmente ai processori desktop Ryzen 7000 basati su architettura Zen 4. Ogni CCD è dotato di 32MB di cache L3, in più uno dei due è equipaggiato con 64MB di 3D V-Cache, che portano la cache totale a 128MB. La frequenza operativa spazia dai 2,3GHz ai 5,4GHz in boost, mentre il TDP è di 55+ watt.