Prezzi e disponibilità dei prodotti Lenovo in arrivo in Italia

Dai nuovi ThinkBook progettati sulle esigenze business dei Millennial e della Gen Z ai più intelligenti computer Yoga visti finora, fino alle ultime novità gaming del brand Legion, Lenovo porta le sue ultime novità in Italia.

Lenovo ha annunciato una nuova serie di prodotti in arrivo sul mercato italiano. Si tratta di diversi dispositivi, dai laptop ai monitor, fino agli accessori che andranno a coprire le diverse fasce e categorie del mercato per soddisfare le esigenze di ogni cliente, che si tratti di utenti standard o professionisti fino ad arrivare ai videogiocatori più accaniti.

Per il mercato professionale e dei content creator spicca sicuramente la nuova serie ThinkBook, il marchio dedicato alle piccole e medie imprese che necessitano di macchine performanti, ma che non richiedano un importante investimento per quanto riguarda il budget.

Il nuovo ThinkBook 13s rappresenta la scelta ideale per questo tipo di utenza. Si tratta di un laptop da 13 pollici che offre i vantaggi di un dispositivo consumer in termini di design e prezzo, senza rinunciare alla sicurezza, l’affidabilità ed i servizi di supporto che l’ambito professionale richiedono, mantenendo l’esperienza d’uso di uno smartphone.

Per gli utenti più attenti all’innovazione, che si tratti di consumer o professionisti, Lenovo ha pensato alla nuova gamma Yoga con l’S940 che offre una suite completa di funzioni Lenovo Smart-Assist grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Grazie all’IA infatti, è possibile rimuovere il rumore di fondo e sfocare lo sfondo durante le videochiamate. Inoltre grazie alla funzione di rilevamento dello sguardo, il PC interromperà automaticamente la trasmissione video quando l’utente non è rilevato e segnalerà sguardi indiscreti (ad esempio se c’è qualcuno alle spalle). Infine l’IA muoverà automaticamente le finestre aperte, ma non in uso, su un monitor esterno quando connesso.

Il Lenovo Yoga S940 infine è il primo a montare un vetro curvo Contour Glass per ridurne ulteriormente lo spessore.

Per la fascia consumer invece, Lenovo ha annunciato i nuovi IdeaPad S540 e C340. Nel primo caso si tratta di un PC ad alte prestazioni disponibile nelle varianti con CPU Intel Core i7 di ottava generazione accoppiate ad un Nvidia GeForce MX 250, o con CPU Ryzen 7 3700U associata a una GPU Vega 10.

Il PC offre fino a 12 ore di autonomia, e la possibilità di ricarica veloce in 15 minuti per un’autonomia di 2 ore. Il C340 invece è un convertibile 2-in-1 che offre fino ad 8 ore di autonomia e supporto opzionale alla Active Pen disponibile anche nei formati da 14 e 15 pollici.

A completare la gamma ci pensano i dispositivi dedicati ai videogiocatori tra cui spicca il nuovo Laptop IdeaPad L340, un notebook gaming low budget equipaggiato con processori Intel fino agli i7 di nona generazione e scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650.

Per i giocatori desktop invece, Lenovo propone un nuovo monitor con una diagonale di ben 43,4 pollici con risoluzione di 3840×1200, un display ultra-wide con certificazione VESA HDR400 e supporto ad AMD FreeSync 2 ed un refresh rate di 144 Hz.

