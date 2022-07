Mentre l’ingegnere Tom Petersen di Intel, in compagnia di Ryan Shrout, si sta occupando di promuovere i modelli più interessanti della gamma Arc Alchemist, nuove indiscrezioni ci dicono finalmente qualcosa sul prezzo delle nuove GPU. Le info provengono da Wccftech che è riuscita a ottenere una recente diapositiva dell’azienda destinata ai partner in Taiwan. Stando a quanto riportato nel documento emerso, la top di gamma Arc A770 è destinata a competere contro la RTX 3060 Ti di Nvidia e la Radeon RX 6650 XT di AMD, occupando una fascia di prezzo inferiore ai 399$. Appena sotto troviamo la Arc A750, di cui recentemente sono stati condivisi i benchmark ufficiali, che dovrebbe vedersela direttamente con la RTX 3060 e la Radeon RX 6600 nella fascia di prezzo sotto ai 349$.

Purtroppo non vengono ancora specificati i prezzi esatti, il documento tuttavia elenca il TDP di ciascun modello insieme alla quantità di memoria, dati ancora sconosciuti per alcune GPU. Nello specifico, la Arc A770 avrà un TDP di 225W e sarà disponibile in due versioni, rispettivamente con 8GB e 16GB di VRAM. La Arc A750 avrà un TDP analogo, ma sarà disponibile con una memoria video di 8GB, a differenza dei 12GB riportati in precedenza.

Fonte: Wccftech

Ad occupare la fascia dei prezzo dai 200$ ai 299$ c’è invece la Arc A580, un modello con TDP di 175W e 8GB di VRAM pensato per competere con la GeForce RTX 3050 e la Radeon RX 6500 XT, entrambe dotate di requisiti energetici più bassi, rispettivamente di 130W e 107W. Tra le proposte più lente della gamma, posizionate in basso, troviamo la Arc A380 e la Arc A310: quest’ultima sarà la scheda che Intel lancerà sotto i 100$ di cui si parlava qualche giorno fa. Entrambi i modelli hanno un TDP identico di 75W: la Arc A380 già rilasciata in Cina ha 6GB di VRAM su un bus di 96-bit, mentre la Arc A310 avrà 4GB di VRAM su un bus di 64-bit.

Non resta che attendere per maggiori dettagli sulla data di lancio ufficiale che, visto il marketing svolto da Intel negli ultimi giorni, dovrebbe essere ormai vicina.