Prezzi in forte calo per le GeForce RTX 30, aumentano le Radeon RX 6000

Le schede grafiche della serie RTX 30, tra le migliori attualmente presenti sul mercato, stanno diventando significativamente più economiche rispetto a pochi mesi fa. Secondo 3DCenter.org, infatti, stanno scendendo di prezzo a un ritmo più sostenuto rispetto alla serie di GPU AMD Radeon RX 6000 sul mercato tedesco, dandoci finalmente la speranza di vedere i prodotti sugli scaffali al prezzo consigliato.

Stando ad un grafico relativo all’andamento dei prezzi in Germania, le schede della serie RX 6000 avevano un prezzo più vicino a quello di listino rispetto alle controparti NVIDIA durante la prima metà di quest’anno. Tuttavia, ora che siamo ad agosto, abbiamo assistito ad un costante calo dei prezzi delle GPU NVIDIA (anche se a un ritmo più lento da luglio), mentre quelli inerenti ai prodotti AMD hanno iniziato a salire.

Tuttavia, la grande tendenza al ribasso delle schede video RTX non deve essere sopravvalutata. A maggio, le schede NVIDIA sono state vendute al triplo del prezzo consigliato per un breve periodo di tempo, ma, da allora, i prezzi sono diminuiti, attestandosi al 150% dell’MSRP ad agosto. Per AMD, d’altra parte, i prezzi sono rimasti relativamente statici. A maggio, anche le schede Radeon RX 6000 hanno raggiunto il picco del 214%, scendendo al 159% questo mese.

Detto questo, tenendo in considerazione la situazione produttiva di AMD, questi numeri non sono di certo sorprendenti. Abbiamo scoperto qualche giorno fa che AMD sembra vendere un numero significativamente inferiore di schede grafiche rispetto a NVIDIA, almeno in base ai giocatori attivi su Steam. In sostanza, per ogni scheda grafica RX 6000 utilizzata sul noto servizio di Valve, ben undici persone possiedono schede della serie RTX 30.

Ricordiamo che queste riduzioni di prezzo non significano che l’offerta migliorerà, ma solo che potreste trovare la scheda video dei vostri sogni sborsando meno che in precedenza.