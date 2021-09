È questo il prezzo delle CPU Alder Lake?

Continuano i rumor riguardo le nuove CPU prodotte da Intel, la serie Alder Lake: dalla scorsa settimana circolano una prima foto, comparsa durante l’Intel Architecture Day 2021, e i primi test delle performance, dove si confronta un Intel Core i7-12700 con il precedente Rocket Lake. Poche ore fa, su Twitter, è infine apparsa una nuova, potenzialmente interessante anticipazione. Di cosa si tratta?

Il tweet è stato pubblicato dal profilo nipponico Momomo_us, che si presenta dicendo di essere: “Uno zio che si occupa di informazioni che sfuggono. Mi interessa solo ciò che ha una fonte o che è stato provato. Si prega di fare ricerche o riprovare per i dettagli”. Il luogo di provenienza dei tweet è “da dentro un guscio”. Il contenuto, che potete vedere nell’immagine qui sotto, è chiaro: il leak presenta la serie di CPU Alder Lake 12xxx di prossima uscita, accompagnate da informazioni sommarie sulle prestazioni e, soprattutto, dal prezzo consigliato in euro senza e con imposte sul valore aggiunto.

Uno screenshot del tweet di @momomo_us. Fonte: Twitter

Non è al momento possibile stabilire la veridicità o meno del leak pubblicato da Momomo_us ma, qualora questi prezzi dovessero essere confermati sarebbero – come rimarcato in alcuni commenti – davvero concorrenziali. Al momento, però, è impossibile verificare se questi rumor siano veri o meno. Ciò che invece è ormai certo è che l’architettura ibrida delle CPU Alder Lake influenzerà in un modo specifico le prestazioni dei PC: ne ha parlato la stessa Intel sulle pagine di HotChips 33.

La data di lancio della 12esima generazione di CPU Intel, invece, potrebbe essere suggerita da una roadmap pubblicata dall’azienda. Ne abbiamo parlato qui, ma persistono i dubbi su un effettivo lancio contemporaneo di tutte le fasce (economica, media, top di gamma) della serie Alder Lake.