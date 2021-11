Prezzo da urlo per FRITZ!Box 7590, uno dei migliori modem router in circolazione!

Tra la miriade di offerte di questo Black Friday 2021 non è certo semplice capire quali siano effettivamente valide e quali, invece, possono essere considerate trascurabili. Con i nostri articoli abbiamo cercato di indicarvi le migliori e le più interessanti a tema hardware, parlando sia delle offerte su componenti e periferiche che di sconti sui monitor gaming.

In questo articolo non faremo una carrellata di dispositivi, ma ci concentreremo su uno solo, che gode di un’ottima offerta. Stiamo parlando del AVM FRITZ!Box 7590, uno dei migliori modem router di fascia alta in commercio, che oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 34%, che porta il prezzo dai canonici 269,99 euro di listino a soli 178,98 euro.

Il FRITZ!Box 7590 è un modem router che funziona con qualsiasi connessione, che sia ADSL, FFTC o FTTH. La tecnologia supervectoring VDSL 35b inoltre è possibile sfruttare anche le connessioni FTTC di ultima generazione, che arrivano fino a 300Mb/s. Il prodotto integra poi diverse funzionalità di sicurezza per proteggere chi è connesso alla rete, supporta la configurazione di VPN direttamente nel pannello di controllo del router e, grazie al servizio MyFRITZ!, consente di accedere da remoto e in maniera sicura ai propri file archiviati su FRITZ!NAS, all’elenco delle chiamate e ai messaggi della segreteria telefonica del telefono connesso al modem. Inoltre, sfruttando l’applicazione MyFRITZ!App, è possibile accedere a tutte queste funzionalità anche da smartphone.

Il FRITZ!Box 7590 supporta ovviamente tutte le tecnologie WiFi di ultima generazione come MIMO, che migliora e velocizza la trasmissione dei dati e Band Steering, che consente ai dispositivi dual band connessi al modem router di passare automaticamente dalla banda 2,4GHz a quella 5GHz a seconda delle necessità. Non mancano poi il supporto alla connessione WPS e al WiFi Mesh, che permette di adattare la rete wireless alle proprie esigenze combinando il FRITZ!Box 7590 con i repeater e i powerline con WiFi di AVM.

In ultimo, la dotazione del FRITZ!Box 7590 mette a disposizione una porta RJ11 ADSL/VDSL, una porta WAN, quattro porte Gigabit LAN, due USB 3.0 a cui collegare dispositivi che si vogliono mandare in rete come Hard Disk o stampanti, una porta ISDN e due porte RJ11 a cui collegare i telefoni di casa. Se siete interessati all’acquisto, vi ricordiamo che il modem router è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 178,98 euro.