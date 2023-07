Siete dei gamer appassionati alla ricerca di un nuovo mouse da gaming leggero e ultra preciso per assicurarvi un vantaggio tattico sui vostri avversari online? Allora date un’occhiata all’eccezionale Logitech G G502 X, che oggi trovate su Amazon con un importante sconto del 37%.

Grazie a questa promozione, infatti, lo pagherete appena 59,89€ anziché 94,99€, risparmiando così ben 35€. Si tratta davevro di un’ottima promozione, tenendo presente che stiamo parlando di uno dei migliori mouse da gaming cablati oggi disponibili in commercio. Proprio per questo, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa ottima occasione.

Il design dello storico mouse da gaming G502 è stato reinventato e potenziato con tecnologie all’avanguardia. Grazie agli switch Lightforce, un connubio perfetto tra tecnologia ottica e meccanica, godrete di una velocità e un’affidabilità eccezionali, mentre l’azionamento preciso e la risposta nitida vi garantiranno ore di gioco a livello professionale. Il sensore per Gaming Hero 25K vi stupirà con la sua estrema precisione fino al sub-micron, così da eliminare ogni tipo di smoothing, filtraggio o accelerazione, per prestazioni di altissimo livello in qualsiasi occasione.

Va poi aggiunto che il tasto DPI Shift è stato ridisegnato appositamente per i gamer più esigenti: essendo reversibile e rimovibile, potrete personalizzarlo in base alla vostra presa e alle preferenze di gioco. E che dire della rotella di scorrimento a doppia modalità? Passate dal rapido scorrimento libero alla precisa modalità riga per riga, e inclinatela a sinistra e a destra per godere di due controlli extra personalizzabili.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Philips dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

