Se siete alla ricerca di un notebook gaming leggero e con un design futuristico ispirato a titoli come Cyberpunk, non potete lasciarvi sfuggire l’incredibile sconto sul nuovissimo MSI Cyborg 15. Nonostante il prezzo degli ultimi 30 giorni sia già stato interessante rispetto al prezzo originale di 1.599,00€, oggi su Amazon potete acquistarlo a soli 1.249,00€!

Questo portatile da gaming è dotato di tutte le caratteristiche necessarie per offrire un’esperienza di gioco eccezionale anche in movimento, grazie ai componenti hardware all’avanguardia e a un sistema di raffreddamento efficace. In particolare, è equipaggiato con la recente RTX 4050, una scheda video Nvidia che garantisce prestazioni elevate in Full HD, insieme a una serie di ottimizzazioni e funzioni software utili per aumentare la produttività.

Il cuore pulsante di MSI Cyborg 15 è l’architettura multi-core del processore Intel Core i7 di dodicesima generazione. Con una potenza di elaborazione straordinaria, questo processore offre prestazioni ed efficienza eccezionali, consentendovi di gestire senza sforzo lavori multitasking impegnativi e di immergervi in giochi graficamente intensi.

Le prestazioni provengono anche dalla già citata GPU GeForce RTX 4050, basata sull’architettura Ada Lovelace che, tramite un notevole supporto per l’intelligenza artificiale, permette di accedere in maniera semplice a funzionalità avanzate. Nvidia Studio è l’esempio lampante, poiché permette di portare le vostre ideazioni al completamento con una maggiore fluidità e velocità, grazie appunto alla potenza di calcolo della GPU e alle ottimizzazioni software.

Il display è di qualità, consentendo all’utente di apprezzare appieno la diagonale da 15,6″ e la relativa risoluzione Full HD e frequenza di 144Hz. Come anticipato, Cyborg 15 non è solo potente, ma anche leggero e sottile, rendendolo perfetto per il gaming in movimento. Pesa meno di 2kg e vanta uno spessore di 21,95 mm. Da citare poi la copertura in alluminio, che gli conferisce un aspetto elegante, oltre a una sensazione di alta qualità al tatto. Vale la pena sottolineare, infine, che acquistando questo notebook otterrete 1 mese di Game Pass Ultimate incluso, con l’accesso a una vasta selezione di titoli tripla A.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

