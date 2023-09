Gli SSD negli ultimi anni hanno subito, a differenza di altre componenti hardware, un calo di prezzo considerevole. Se avete bisogno di spazio aggiuntivo veloce dove immagazzinare i vostri giochi, vi segnaliamo che su Amazon in questo momento potete trovare l’SSD M.2 WD Blue da 2TB a soli 87€!

È la prima volta che questo modello scende a un prezzo così basso, neanche al Black Friday o al Prime Day aveva raggiunto un prezzo così conveniente, quindi vi consigliamo di approfittare dell’offerta se avete urgenza di espandere la vostra memoria di archiviazione.

Consigliamo in particolar modo questo SSD a chi tiene molti giochi installati e vuole la massima prestazione nei caricamenti da tutti. Ottimo anche se avete dei software particolarmente pesanti da far girare, visto che alleggerirà di molti tutti i tempi di caricamento.

Sul prodotto in se non c’è molto da dire, Western Digital è famosa nel mondo dell’archiviazione da decenni e sulla qualità non abbiamo dubbi. La linea Blu in particolare è il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo, garantendo ottimi risultati senza raggiungere i prezzi delle soluzioni Black.

