Prezzo record di 5000 sterline per una Nvidia RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Limited Edition

È bastato l’annuncio di una collaborazione tra Nvidia e CD Projekt RED per la produzione in edizione limitata (200 esemplari di cui 77 verranno regalate alla community) di alcune GPU RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition, per trasformare questa scheda video in uno delle componenti per computer più ricercate sul mercato.

I vincitori del giveaway sono già stati annunciati e stanno iniziando a ricevere le loro GPU, ma a quanto pare alcuni di loro hanno deciso di metterle in vendita a prezzi vertiginosi.

Ma quanto viene effettivamente valutata questa scheda? Non è sicuramente la prima volta che schede grafiche in edizione limitata vengono rivendute dagli utenti su siti di ecommerce come eBay, inoltre fino alla scorsa settimana delle particolari edizioni della RTX 2080 Ti avevano prezzi che raggiungevano addirittura le 2000 sterline, ben più che sufficienti per comprarne almeno due in edizione standard. Ma è proprio all’inizio di questa settimana che questa scheda ha infranto il suo record: un modello di RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition è stato venduto per ben 5000 sterline, sempre su eBay.

La RTX 2080 Ti Cyberpunk Limited Edition presenta le stesse caratteristiche tecniche della RTX 2080 Ti Founders Edition, ma ha dettagli estetici caratteristici che difficilmente si possono trovare su altre schede: questa ha infatti un particolare chassis in alluminio con una colorazione gialla accesa e il logo di Cyberpunk 2077 sulla parte posteriore, il che la rende un pezzo da collezione molto ambito dai fan, ma anche da chi vuole un pezzo esclusivo per la sua configurazione desktop.

L’anno scorso Nvidia ha annunciato che Cyberpunk 2077 sfrutterà il Ray-Tracing per l’elaborazione degli effetti grafici più elaborati, rendendo la serie 2000 perfetta per questo nuovo titolo (in uscita il 17 settembre 2020 e prenotabile su Amazon).