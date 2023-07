Se siete alla ricerca di un notebook gaming potente, ci sono molte opzioni disponibili sul mercato, ma poche offrono un modello da 17″ a un prezzo competitivo. Tuttavia, oggi Yeppon rende possibile tutto ciò, proponendo il MSI Pulse GL76 12UEK-606XIT a soli 1.199,00€. A rendere interessante questa offerta sono le specifiche tecniche paragonabili a quelle che si trovano solitamente sui modelli da 15″ in questa fascia di prezzo.

Se state cercando quindi un portatile da gioco spazioso, potente e che offra un notevole risparmio, il MSI Pulse GL76 12UEK-606XIT è la scelta migliore. Tuttavia, è importante acquistarlo su Yeppon, poiché attualmente è lo store online che lo vende al miglior prezzo. Inoltre, la spedizione è immediata e gratuita!

Con 16 GB di RAM, il multitasking diventa un gioco da ragazzi, consentendoti di passare agevolmente tra le applicazioni e goderti un’esperienza di utilizzo fluida. Inoltre, grazie all’ampio SSD da 1 TB, avrete spazio di archiviazione sufficiente per giochi, file e contenuti multimediali, garantendo un accesso rapido e tempi di caricamento più veloci.

La resa visiva già ottima del display viene ulteriormente valorizzata dalla sua generosa diagonale da 17,3 pollici, che permette di apprezzare ancora meglio i colori vibranti e i dettagli nitidi dei giochi, dei film e delle applicazioni da ufficio. Inoltre, grazie alla potente scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6, MSI Pulse GL76 12UEK-606XIT garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Va sottolineato che il notebook non include un sistema operativo pre-installato, un aspetto positivo per molti utenti. Tale scelte offre infatti la libertà di installare il sistema operativo che meglio si adatta alle proprie esigenze, che sia Windows, Linux o qualsiasi altro sistema compatibile. Non solo questo laptop offre prestazioni potenti, ma vanta anche un design elegante e moderno, caratterizzato da linee raffinate e una tastiera retroilluminata, che emana stile e raffinatezza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

