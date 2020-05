Ecco la prima foto del Ryzen 7 4700G, APU 8 core e 16 thread di AMD

A confermare quanto supposto ieri, in occasione della lista pubblicata su Igor’s Lab delle nuove APU di AMD, i Ryzen serie 4000, VideoCardz ha pubblicato la prima immagine del Ryzen 7 4700G, il nuovo top di gamma di AMD per quanto riguarda le APU desktop che combina per la prima volta la potenza di un Ryzen 7, con una soluzione video integrata (iGPU) Vega.

In particolare parliamo del modello 100-000000146, una APU Renoir basata su architettura Zen2, che offre ben 8 core e 16 thread, il doppio rispetto alla APU top di gamma della precedente generazione (il Ryzen 5 3400G). Si tratta di una soluzione con clock base di 3,6GHz in grado di raggiungere i 4,35GHz in boost, con diversi stati di potenza in Precision Boost. La CPU è dotata di 8MB di cache L3 e 512KB di cache L2 per ogni core.

Crediti: VideoCardz

Interessante invece è la GPU integrata. Si tratta di un chip basato su architettura Vega, ma aggiornata con i motori di visualizzazione Navi. Il clock della GPU in questione raggiunge addirittura i 2100MHz rispetto ai 1400GHz della iGPU del Ryzen 3400G Picasso. Un aumento tanto marcato del clock potrebbe essere necessario a colmare prima di tutto il gap in termini di CU (Compute Unit) rispetto alla precedente generazione: l’APU Picasso infatti offriva per la iGPU ben 11 Compute Unit che si traducono in 704 stream processor, mentre la nuova APU Renoir offrirebbe 8 CU e quindi 512 stream processor.

Si tratta ad ogni modo di specifiche importanti, che aprono finalmente le porte delle APU Ryzen anche a chi ritiene indispensabile una CPU di fascia superiore al Ryzen 5, che fino ad ora è stata la CPU più prestante offerta con scheda video integrata. Non rimane quindi che attendere la presentazione ufficiale per capire in quale fascia di prezzo AMD intenda collocare la nuova soluzione ad 8 core e 16 thread con iGPU.