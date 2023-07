Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e, come avrete notato, su Tom’s Hardware abbiamo prontamente pubblicato il nostro articolo principale che riassume le migliori occasioni da non perdere. Tuttavia, a causa della vasta selezione di offerte disponibili, non siamo riusciti ad includerle tutte. Pertanto, abbiamo deciso di dedicare questo articolo a una serie di nuove offerte, focalizzandoci principalmente su mouse, tastiere e cuffie da gaming.

Ora che l’evento è ufficialmente in corso, potete aspettarvi un’infinità di nuove offerte fino a domani 12 luglio. Tuttavia, quelle che abbiamo selezionato per questo articolo sono tra le migliori disponibili attualmente. Ci sono molte opportunità per fare un ottimo affare, con sconti fino al 57% su mouse, al 60% su tastiere e fino al 58% su cuffie. Vi consigliamo vivamente di attivare un abbonamento Amazon Prime, nel caso non ne siate già in possesso, poiché solo con tale abbonamento potrete usufruire di questi incredibili sconti.

Tra le offerte Prime Day più vantaggiose di sempre, spicca quella dedicata al mouse da gaming Fnatic BOLT, disponibile al prezzo irresistibile di soli 53,99€. Si tratta di un’occasione unica, considerando che il mouse non è mai stato venduto a meno di 60 euro. Il BOLT di Fnatic vanta un design leggero, pesa solamente 67 grammi, e una costruzione senza fori sulla superficie, garantendo una combinazione perfetta tra leggerezza e robustezza strutturale. Questo mouse assicura click rapidi e prestazioni costanti. Inoltre, è un modello wireless, offrendo la libertà di utilizzarlo senza fili con una latenza di soli 1ms, il che si traduce in zero lag o ritardi durante le sessioni di gioco. Inoltre, è possibile passare alla connessione Bluetooth per collegarsi ad altri dispositivi, sfruttando al massimo la versatilità del mouse in termini di connessioni.

Anche tra le tastiere da gaming, la Fnatic propone un prodotto di spicco: la STREAK65, disponibile a soli 49,49€. Dotata di interruttori Fnatic Low Profile, questa tastiera offre una sensazione di click lineare e silenziosa, con una distanza di attivazione di soli 1 mm. Ciò permette una rapidità di pressione multipla superiore, consentendo di eseguire azioni più veloci e migliorando l’ergonomia della mano. Nonostante la sua forma compatta, la STREAK65 permette di massimizzare lo spazio sulla scrivania, mantenendo comunque i tasti freccia e tutte le funzionalità complete di una tastiera tradizionale.

Tra le cuffie, non possiamo tralasciare le ASTRO Gaming A50, proposte a soli 149,00€ durante il Prime Day, un prezzo mai visto prima. Se siete giocatori Xbox, sarete entusiasti di sapere che queste cuffie sono dotate di Dolby Atmos, un audio spaziale che supera i limiti dei canali tradizionali. Il suono si muove in modo tridimensionale, consentendoti di percepire gli effetti anche sopra e sotto di te. Tutti gli altri utenti potranno godere della tecnologia Dolby Audio, per un’esperienza di alta qualità cinematografica.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare le pagine dei singoli prodotti per ulteriori informazioni. Ribadiamo l’importanza di approfittare di questi sconti, poiché durante il Prime Day l’elevata domanda può esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: le migliori offerte su mouse, tastiere e cuffie gaming

Mouse

Tastiere

Cuffie

