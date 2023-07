È finalmente iniziato l’evento più importante dedicato ai clienti Amazon Prime. Dopo aver anticipato una serie di offerte, siamo ora pronti a scoprire la vasta selezione di sconti che il gigante dell’e-commerce offrirà durante i due giorni del 11 e 12 luglio. Nell’era digitale in cui viviamo, l’importanza dello storage digitale non può essere sottovalutata, per questo motivo abbiamo raccolto le migliori occasioni riguardanti SSD, SD e microSD.

Che stiate cercando soluzioni per aumentare lo spazio di archiviazione o componenti che rendano il vostro dispositivo più veloce e affidabile, troverete le offerte che stavate aspettando in questo Prime Day. Tuttavia, tenete presente che è necessario essere abbonati ad Amazon Prime, come già menzionato in precedenza. Questo non dovrebbe essere un problema, considerando i risparmi che potete ottenere durante questi due giorni, senza contare i numerosi vantaggi inclusi nel servizio.

Sebbene in fondo all’articolo troverete una lista delle migliori offerte divise per SSD, SD e microSD, nei prossimi paragrafi desideriamo consigliarvi alcuni prodotti che non dovreste assolutamente perdere. Per quanto riguarda gli SSD, vi raccomandiamo di approfittare dell’ottimo sconto sul Samsung 980 PRO, considerato uno dei migliori e più affidabili SSD attualmente disponibili sul mercato. Durante questo Prime Day, è offerto per la prima volta a meno di 90 euro nella versione da 1TB, il che è davvero interessante.

Per coloro che necessitano di una scheda SD, una buona offerta riguarda la SanDisk Extreme da 512 GB. Si tratta di una scheda di memoria UHS-I, Classe 10, U3 e V30, caratteristiche tecniche che consentono a questa scheda di funzionare fino a 180 MB/s. È ideale per la registrazione di video in 4K o per scattare foto in sequenza con dispositivi compatibili.

Per le schede di memoria più piccole, ovvero le microSD, segnaliamo la Samsung PRO Plus da 512 GB, proposta a soli 49,99€. In ogni caso, questi sono prezzi senza precedenti, e troverete altre offerte storiche in calce all’articolo.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare le pagine dei singoli prodotti per ulteriori informazioni. Ribadiamo l’importanza di approfittare di questi sconti, poiché durante il Prime Day l’elevata domanda può esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Prime Day: le migliori offerte su SSD, SD e microSD

SSD

SD

MicroSD

