Con una vasta selezione di prodotti scontati, Amazon non ha certo dimenticato di offrire ai clienti Prime una serie di notebook a prezzi imbattibili durante il Prime Day 2023. Abbiamo quindi compilato una lista delle migliori offerte, così come per altre tipologie di prodotti, per consentirvi di trovare e approfittare immediatamente di alcune imperdibili occasioni. Ricordatevi che queste offerte saranno accessibili solo il 11 e il 12 luglio.

Abbiamo selezionato portatili sia da gaming che tradizionali, ideali per un uso in ufficio o per coloro che non richiedono troppe risorse. Tra le opzioni proposte ci sono potenti soluzioni a marchio MSI, caratterizzate da un design accattivante, e dispositivi estremamente produttivi con schermi altamente precisi, come ad esempio il MacBook Pro. Come sempre, per ogni prodotto troverete il link corrispondente in fondo all’articolo, in modo che possiate visitare immediatamente lo store online e completare l’acquisto prima che i prodotti si esauriscano.

Iniziamo suggerendo un modello da gaming: il Lenovo Legion 5 Pro. Questo laptop si distingue dalla concorrenza non solo per le specifiche tecniche del processore e della scheda video, ma anche per la qualità dello schermo. Il display è un bellissimo pannello da 16 pollici con risoluzione 2.5K, 500 nits di luminosità e un refresh rate di 165 Hz. Che siate immersi in un gioco o in altre attività, questo display regalerà immagini dettagliate e nitide. La cura nei dettagli è eccezionale e, con l’AMD Ryzen 7 6800H e la GeForce RTX 3060, il prezzo originale di oltre 2.000,00€ è ridotto a soli 1.399,00€ grazie al Prime Day. È un’offerta imperdibile, mai vista prima per questo modello!

Per quanto riguarda il campo produttivo e lavorativo, chi può permetterselo dovrebbe prendere in considerazione il MacBook Pro con chip Apple M1 Pro. Questo potente laptop, che di solito viene venduto a 2.619,00€, è ora disponibile a soli 1.799,00€. È un risparmio incredibile, soprattutto se si considera che questo portatile ad alte prestazioni non è mai stato offerto a meno di 2.222,00€ in precedenza. Il MacBook Pro unisce potenza e autonomia, permettendo un utilizzo continuo fino a 21 ore.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare le pagine dei singoli prodotti per ulteriori informazioni. Ribadiamo l’importanza di approfittare di questi sconti, poiché durante il Prime Day l’elevata domanda può esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Prime Day: le migliori offerte sui notebook gaming e non

Notebook gaming

Notebook tradizionali

