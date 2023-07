Come saprete, in queste ore i consumatori hanno l’opportunità di accaparrarsi i migliori prodotti a prezzi scontati, e gli amanti dell’hardware PC non sono da meno. Il Prime Day, infatti, offre offerte vantaggiose su componenti, periferiche e accessori che consentono di potenziare e migliorare le proprie configurazioni.

In questo articolo abbiamo raccolto le più interessanti, focalizzandoci su processori, schede video, RAM, alimentatori e schede madri. Seguiranno sicuramente altre offerte singole nelle prossime ore, pertanto vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi neanche un’occasione.

Per coloro che mirano al top delle schede madri, l’offerta più vantaggiosa attualmente disponibile è senza dubbio quella della Asus ROG Strix Z790-E Gaming, che per la prima volta è offerta a meno di 500,00€. Si tratta di una scheda madre di altissima qualità, dotata di soluzioni avanzate per un raffreddamento ottimale dei componenti, e rappresenta un’opzione ideale per creare un PC da vero gamer professionista.

Supporta fino a 128GB di RAM DDR5, aprendo le porte a una nuova era dei videogiochi e non solo. Grazie alla velocità di queste nuove memorie, potrete godere di un’esperienza di gioco fluida e caricamenti rapidi come mai prima d’ora. La dissipazione del calore, come accennato in precedenza, è all’avanguardia e, per rendere il sistema ancora più performante, è possibile abbinare la scheda madre a un sistema Asus ROG AiO.

Chiunque abbia bisogno di una potenza di elaborazione elevata, sicuramente apprezzerà un processore come il Core i9-13900K. E il bello è che attualmente è disponibile con uno sconto senza precedenti, al prezzo di soli 554,51€. Proprio come la scheda madre menzionata in precedenza, si tratta di un componente che soddisferà le esigenze dei gamer più esigenti, offrendo prestazioni di gioco e multitasking di alto livello, grazie non solo alla frequenza di clock incredibile fino a 5,8 GHz, ma anche alla presenza di 32 thread. In fondo all’articolo troverete i link a ciascun componente, insieme ai rispettivi prezzi.

Vi invitiamo, infine, ad effettuare i vostri acquisti il prima possibile, dal momento che le richieste saranno senza ombra di dubbio elevatissime. Inoltre, vi consigliamo di continuare a tenere d’occhio il nostro portale, poiché segnaleremo le migliori offerte del Prime Day 2023.

Prime Day: le migliori offerte sull’hardware PC

Schede madri

Processori

Schede video

RAM

Alimentatori

MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | 169,99€

