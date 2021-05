Prime foto dell’AMD 4700S Desktop Kit: il chip di Series X sarà il cuore di un PC?

Una delle leggende che più aleggiano sui processori 4700S di AMD (e che gli garantisce evidentemente un certo fascino) è quella secondo la quale essi sarebbero dei processori difettosi che “non ce l’hanno fatta” a entrare nel case di una Xbox Series X. Sembra che AMD voglia continuare a lasciare un velo di mistero sulla questione, considerando che ha deciso non rilasciare alcun commento sulla faccenda. Magari sotto sotto un fondo di verità c’è e AMD sta davvero progettando di rivendere questi chip, costruendoci attorno dei veri e propri computer.

Poiché questi processori non si trovano sul catalogo ufficiale di AMD, non è disponibile alcuna specifica tecnica dettagliata. Ciò che sappiamo deriva da alcuni benchmark effettuati dagli utenti che lo hanno testato, in base ai quali le CPU 4700S si baserebbero sull’architettura Zen 2, offrendo 8 core e 16 thread con una cache L3 da 8 MB. La frequenza operativa di base dovrebbe essere di ben 3,6 GHz, riuscendo a raggiungere i 4,0 GHz con il boost. Sempre basandosi su benchmark vari, ci sarebbe anche una memoria GDDR6 da 16 GB.

In termini di velocità, il 4700S dovrebbe essere più lento del Ryzen 7 4750G (Renoir) sia per quanto riguarda le performance single-core che quelle multi-core, riuscendo però a superare l’Intel Core i7-9700 in termini di prestazioni multi-core. L’alimentazione del Desktop Kit viene fornita da un connettore standard a 24 pin e uno EPS a 8 pin. Non sembrano esserci slot per la memoria sulla scheda madre, dunque sembrerebbe confermato il fatto che vengono utilizzati solamente dei chip di memoria GDDR6 saldati sul retro della scheda.

Così come sulle altre schede madre mini-ITX (anche se non siamo sicurissimi che il 4700S Desktop Kit sia conforme a questo fattore di forma), anche qui troviamo uno slot di espansione PCIe 3.0 nel caso in cui voleste aggiungere una scheda grafica discreta. Ciò potrebbe portare l’acqua al mulino dei “complottisti” del chip difettoso, poiché AMD potrebbe aver aggiunto questo slot per rimediare a un ingresso difettoso (o semplicemente disabilitato) dell’iGPU all’interno del processore.

Per il collegamento delle periferiche esterne abbiamo a disposizione ben 8 porte USB (le nere vengono identificate come USB 2.0, mentre le rosse come USB 3.0). Ci sono poi tre connettori audio da 3.5 mm e una porta Ethernet. Nel caso in cui voleste tentare l’acquisto, siamo riusciti a trovarlo a 317,38 $ presso un rivenditore finlandese; forse però è meglio attendere che AMD rilasci maggiori informazioni a riguardo prima di mandare i nostri soldi in Finlandia.