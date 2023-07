Se volete attivare un piano di abbonamento a una VPN che si distingue per la sicurezza e la convenienza, vi consigliamo vivamente di approfittare di questo straordinario sconto su Privado VPN. Questo non è un semplice sconto, infatti il prezzo passa da 10,99€ a soli 1,99€ al mese, scendendo così al di sotto dei 2,00€, il che è veramente incredibile per un servizio premium come Privado VPN.

Questa VPN si differenzia dai suoi simili in diversi modi. Innanzitutto, la sede si trova in Svizzera, il che garantisce numerosi vantaggi in termini di sicurezza. Inoltre, Privado VPN offre una sola versione del servizio, evitando così l’incertezza di dover scegliere tra diverse opzioni come accade spesso con altre VPN, come ad esempio Standard, Plus o Completa.

Per essere esaustivi, è importante sottolineare che il risparmio è applicabile al piano di 24 mesi. Tuttavia, nel caso preferiate sottoscrivere un abbonamento annuale che si rinnova automaticamente, potrete comunque usufruire di uno sconto considerevole del 77%. Tale sconto, tuttavia, comporterà una leggera riduzione dell’incredibile rapporto qualità/prezzo garantito dal piano biennale.

Come accennato in precedenza, non ci sono differenze tra i due piani, poiché la VPN fornita è la stessa. Avrete quindi accesso a tutte le funzionalità elencate nella pagina ufficiale, tra cui l’uso illimitato di dati e dispositivi, una politica di zero log, un blocco per gli annunci pubblicitari, protezione dalle minacce online e una funzione di controllo dei genitori molto apprezzata. Inoltre, è importante sottolineare che alla base vi la tecnologia di crittografia AES a 256 bit, la stessa impiegata dagli Stati Uniti per i file classificati, presente nelle migliori VPN.