Pro IntelliMouse, Microsoft sforna un mouse per giocatori

Pro IntelliMouse è il nuovo mouse di Microsoft dedicato ai videogiocatori con sensore da 16.000 DPI e

Dopo aver rispolverato l’IntelliMouse Explorer nel 2017, Microsoft ha deciso di fare un passo oltre con il Pro IntelliMouse,un mouse per videogiocatori.

Il nuovo Pro IntelliMouse infatti, pur mantenendo le stesse forme del modello presentato nel 2017, presenta un nuovo sensore con una risoluzione fino a 16.000 DPI e un polling rate di 1000 Hz per soddisfare le necessità dei giocatori più esigenti.

La configurazione dei tasti rimane la medesima, anche se Microsoft ha apportato un notevole miglioramento agli switch in modo da renderli più reattivi, migliorando i tempi di attuazione. Le superfici sono state riviste, e presentano una raffinata texture per migliorarne il grip, e la connessione USB è supportata da un cavo intrecciato.

Dal punto di vista estetico Microsoft non ha voluto astenersi dall’inserire un tocco di RGB, aggiungendo una piccola barra LED RGB sul retro, personalizzabile dal software Microsoft per mouse e tastiere attraverso il quale, oltre a poter modificare l’illuminazione, è possibile registrare macro, rimappare i pulsanti del mouse, e impostare al volo i DPI del sensore.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzo non abbiamo informazioni per l’Italia, Microsoft si è limitata ad annunciare il debutto nei negozi statunitensi, nei quali sarà proposto a 59,99 dollari, una ventina di dollari in più del modello 2017.