ProArt PA90, la workstation compatta ora è certificata RTX Studio

ProArt PA90 è una workstation progettata per chi fa creazione di contenuti, che offre ottime prestazioni con software CAD (computer-aided design) per l’architettura, l’ingegneria e la produzione; vanta anche un design accattivante e compatto. ProArt PA90 è disponibile con Intel Core i9-9900K o Intel Core i7-9700K, abbinati a schede video Nvidia Quadro RTX per prestazioni multitasking fluide e reattive anche con le applicazioni più pesanti e i progetti più complessi. Da oggi, le workstation Asus ProArt PA90 godranno della certificazione RTX Studio.

Come detto questo sistema monta delle schede grafiche NVIDIA Quadro P4000 o P2000, che possono gestire più display in 4K contemporaneamante e velocizzare le attività di rendering 3D. Queste potenti GPU sono ideali per l’editing di foto e video e i flussi di lavoro CAD, nonché i media e l’intrattenimento. Inoltre, NVIDIA Quadro P4000 supporta il VR e consente di lavorare in uno spazio 3D e creare ambienti virtuali immersivi.

ProArt PA90 può inoltre ospitare due SSD M2 PCIe 3.0 x4 fino a 512 GB e un HDD da 2,5 pollici fino a 1TB per trasferimenti di dati ultraveloci e storage ad alta capacità. È possibile includere fino a 64 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz per memorizzare file e programmi di grandi dimensioni. La tecnologia Intel Optane migliora ulteriormente le prestazioni di archiviazione e memoria, aumentando la reattività complessiva del sistema e accelerando i tempi di avvio delle app e dei file più utilizzati.

Asus, in collaborazione con Nvidia e Adobe, offre un pacchetto Adobe Creative Cloud agli utenti che acquisteranno i ProArt PA90 certificati RTX Studio. L’offerta durerà fino al 31 dicembre 2020 e fornirà ai professionisti creativi tre mesi di accesso gratuito alle applicazioni Adobe come Premier Pro, Lightroom e Dimension. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del bundle, dove troverete anche le istruzioni su come riscattare l’offerta nel caso acquistiate uno dei prodotti certificati RTX Studio.