Problemi ad attivare Windows 10? Microsoft spiega come risolvere

Negli ultimi giorni è emerso un nuovo problema che sta affliggendo gli utenti che cercano di attivare la propria copia di Windows 10. Microsoft ha riconosciuto il problema e ha spiegato il motivo dell’errore che viene mostrato in fase di attivazione del sistema operativo. In attesa di un fix ufficiale, ecco un modo di bypassare questo blocco.

Microsoft ha condiviso un modo di aggirare l’errore 0xC004C003 mostrato in fase di attivazione di Windows 10 versione 2004 e 20H2. Sembra che il problema si verifichi dopo l’installazione della patch mensile “C” di gennaio 2021 che prende il nome di KB4598291 in Windows Update. Il problema non impatta chi invece ha installato l’aggiornamento KB4598298 che non riguarda le patch di sicurezza.

“Questo problema potrebbe verificarsi quando si tenta di attivare il sistema operativo con una Digital Product Key (DPK) OEM Activation 3.0 (OA3)“, spiega Microsoft. “L’errore 0xC004C003 si verifica quando un componente del codice di licenza cerca di accedere ad un registro senza un accesso appropriato. Un errore di accesso negato risultante fa sì che il product key non venga estratto correttamente“.

Credit: BleepingComputer

Le versioni e le edizioni di Windows 10 colpite dal problema includono:

Windows 10 Enterprise, versione 2004

Windows 10 Home, versione 2004

Windows 10 Pro, versione 2004

Windows 10 Education, versione 2004

Windows 10 Pro Education, versione 2004

Windows 10 Pro, versione 20H2

Windows 10 Enterprise, versione 20H2

Windows 10 Education, versione 20H2

Windows 10 Home, versione 20H2

Windows 10 Pro Education, versione 20H2

Come risolvere l’errore 0xC004C003 in Windows 10?

Per evitare il problema, l’azienda di Redmond consiglia di evitare di installare l’aggiornamento di sicurezza KB4598291 sui dispositivi su cui si deve ancora eseguire l’attivazione di Windows 10, in quanto sembra essere proprio lui a causare questo errore.

Nel caso abbiate già installato l’update e siate incappati nell’errore di Windows 10 0xC004C003, potete risolvere disinstallando l’aggiornamento problematico. Per farlo, chiudete tutte le finestre e i programmi aperti, aprite un Prompt dei comandi e digitate il seguente comando:

wusa /uninstall /kb:4598291

Microsoft ha affermato di essere già al lavoro sulla risoluzione del problema e che i sistemi riceveranno la patch con gli aggiornamenti in arrivo prossimamente.