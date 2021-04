Problemi con Google Docs, Drive o Classroom? Non siete gli unici

La compilazione e la consultazione di documenti è particolarmente importante e molto si affidano spesso a servizi in cloud, come Google Docs, per l’editing dei file, soprattutto in ambiti dove è molto importante la condivisione delle informazioni con altre persone appartenenti al proprio team. Tuttavia, questo approccio potrebbe portare a qualche problema. Proprio oggi pomeriggio, come confermato anche dalla pagina di supporto Google, alcuni servizi, come Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides e Classroom, stanno avendo diversi problemi, tanto che moltissimi utenti si sono trovati impossibilitati a lavorare e/o studiare.

Sembra che inizialmente diverse persone si siano riversate su Twitter per lamentarsi dell’impossibilità di creare nuovi documenti su Google sia tramite la pagina web che le applicazioni mobile. Abbiamo provato ad effettuare l’operazione anche noi, venendo accolti dalla pagina di errore seguente:

Stando al popolare portale DownDetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti di tutto il mondo relative a vari servizi, nel corso delle ultime ore sono state raccolte tantissime testimonianze di persone impossibilitate ad effettuare diversi tipi di attività tramite i servizi Google.

Al momento il gigante del web non ha ancora pubblicato una spiegazione ufficiale alla situazione, ma siamo sicuri che i servizi torneranno operativi non appena possibile. Nel frattempo, ovviamente, consigliamo, se possibile, di utilizzare software per la compilazione di documenti di terze parti offline, oppure affidarsi ad altri servizi se è strettamente necessario collaborare con altre persone.