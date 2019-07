Problemi con la GPU, Microsoft blocca l’update di maggio per alcuni Surface Book 2

L'update di Windows 10 di maggio 2019 non va d'accordo con i Surface Book 2 dotati di GPU dedicata di Nvidia. Microsoft blocca la distribuzione.

Anche se la situazione è decisamente migliore rispetto all’update di ottobre 2018, non manca qualche criticità per l’ultimo May Update 2019. Nei giorni scorsi Microsoft aveva dovuto rilasciare con urgenza una patch per risolvere tre gravi bug che impedivano l’aggiornamento, ma ecco che oggi spunta un’altra grana per la casa di Redmond.

Con l’update di maggio, infatti, i possessori di alcuni Surface Book 2 – quelli di fascia alta con la dGPU (GPU discreta) di Nvidia – hanno lamentato l’impossibilità di usare la propria scheda video poiché scompare dal gestore dispositivi. Non solo: diverse app e giochi che sfruttano la scheda grafica dedicata non si aprono o vanno in crash, creando non pochi disagi.

Sicuramente un problema non da poco, ma la risposta di Microsoft non si è fatta attendere: “Microsoft ha identificato un problema di compatibilità su alcuni dispositivi Surface Book 2 configurati con l’unità di elaborazione grafica discreta di Nvidia (dGPU). Dopo l’aggiornamento a Windows 10, versione 1903 (aggiornamento di maggio 2019), alcune app o giochi che devono eseguire operazioni di grafica intensiva potrebbero chiudersi o non riuscire ad aprirsi”.

“Per salvaguardare la tua esperienza di aggiornamento, abbiamo applicato una sospensione di compatibilità sui dispositivi Surface Book 2 con dGPU Nvidia da Windows 10 versione 1903 fino a quando questo problema non verrà risolto”.

L’aggiornamento è stato immediatamente bloccato per i modelli interessati dai bug, e per gli sfortunati che l’hanno già scaricato al momento Microsoft ha fornito una soluzione temporanea: “Per mitigare il problema se si è già in Windows 10 versione 1903 è possibile riavviare il dispositivo o selezionare il pulsante Scansione per modifiche hardware nel menu Azione o sulla barra degli strumenti in Gestione periferiche”.