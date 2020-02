Problemi di Airflow? C’è il P82 Flow di Antec!

L’airflow è una brutta bestia: se non se ne tiene conto si rischia di far salire troppo le temperature del pc, e inevitabilmente le prestazioni ne risentono. Per questo quando si assembla una build è importante pianificare le posizioni delle ventole e dei radiatori, per evitare spiacevoli inconvenienti; non sempre tuttavia i case ci vengono incontro, presentando a volte problemi di compatibilità con i vari componenti.

Per aiutare gli utenti Antec ha lanciato il P82 Flow, un’evoluzione del P8 che eccelle proprio nell’ambito della compatibilità. È proprio parlando dell’airflow che inizieremo il “tour” di questo case: sul fronte troviamo lo spazio per 3 ventole da 120 mm/140 mm, o in alternativa per un radiatore da 360 mm.

La parte superiore può ospitare ben 3 ventole da 120 mm (cosa alquanto rara in un mid-tower) o 2 ventole da 140 mm, oltre a un radiatore da 240 mm. Per finire, sul retro abbiamo la possibilità di installare una ventola da 120/140 mm e un radiatore da 140 mm.

L’estetica è di tipo minimale (senza quindi i nostri amati Led RGB) ma non manca il pannello laterale in vetro temperato.

Il case supporta inoltre schede madri di tipo ATX, M-ATX e ITX. Sotto il punto di vista dello storage, vanta una gabbia per montare 2 HDD da 3,5”/SSD da 2,5”, oltre a 2 slot sempre per SSD da 2,5”. La gabbia può essere inoltre smontata per avere più spazio per il cable management.

Non manca un’attenzione particolare alla pulizia, con filtri anti polvere (smontabili) presenti sul davanti, sul fondo e sulla parte superiore. Non ci sono, per ora, informazioni riguardo disponibilità e prezzo.