Problemi per l’unico produttore cinese di 3D NAND?

Tsinghua Unigroup, un conglomerato cinese impegnato nei prodotti ad alta tecnologia, ha confermato lo scorso venerdì di aver ricevuto una notifica da un tribunale di Pechino che lo informava che uno dei suoi creditori richiedeva la protezione dall’insolvenza della società indebitata.

Negli ultimi anni, Tsinghua Unigroup ha effettuato diverse acquisizioni di alto profilo finanziate dal governo e ha venduto obbligazioni a vari creditori, tra cui la Huishang Bank, una banca statale quotata a Hong Kong. Questa ha chiesto al First Intermediate People’s Court of Beijing Municipality di avviare le procedure per il conglomerato poiché quest’ultimo aveva mancato da novembre numerose scadenze per il pagamento delle obbligazioni – ha riportato Nikkei Asia. A metà del 2020, Tsinghua Unigroup doveva circa 31 miliardi di dollari e aveva 8 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti – stando a Reuters. Entro la fine del 2020, la società era inadempiente o insolvente su sette obbligazioni per un valore di 3,6 miliardi di dollari. Tsinghua Unigroup ha detto che collaborerà con la corte.

Tsinghua Unigroup è determinante per l’iniziativa cinese “Made in China 2025” per costruire un’industria dei semiconduttori autosufficiente. La società controlla alcune delle società cinesi di semiconduttori e high-tech di maggior successo che ha acquisito nel corso degli anni. Tra queste aziende c’è Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) che possiede una fabbrica in grado di produrre memorie NAND 3D. YMTC può competere con successo con i principali fornitori di 3D NAND in termini di densità e prestazioni, grazie alla sua tecnologia Xtacking. Tuttavia, il suo volume di produzione è piuttosto basso rispetto a giganti come Samsung. YMTC ha recentemente dovuto posticipare la produzione di massa dei suoi dispositivi di memoria 3D QLC NAND da 1,33Tb a 128 strati.

Un altro fiore all’occhiello di Tsinghua Unigroup è Unisoc, un grande sviluppatore di SoC per telefoni cellulari che ha consolidato Spreadtrum e RDA Microelectronics (per circa 2,7 miliardi di dollari) e ora controlla gran parte del mercato cinese dei SoC per smartphone, competendo con successo con aziende come MediaTek e Qualcomm. Nel 2014, Intel ha investito fino a 1,5 miliardi di dollari in Unisoc per una quota del 20%.

Un’altra importante azienda nel portafoglio di Tsinghua Unigroup è Unisplendour, un grosso fornitore di hardware, software e servizi IT che offre un’ampia gamma di server e rivende i sistemi di archiviazione di Western Digital in Cina. Poiché la domanda di server è in aumento, Unisplendour ha registrato un incremento delle entrate del 30% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel corso del tempo, Tsinghua Unigroup ha tentato di effettuare importanti acquisizioni all’estero per ottenere tecnologie e ricevere riconoscimenti internazionali. Ha cercato di acquistare Micron Technology per 23 miliardi di dollari e una quota del 15% in Western Digital per 3,78 miliardi di dollari nel 2015. Entrambe le operazioni sono state sostanzialmente bloccate dal Committee on Foreign Investment (CFIUS). Data l’importanza di Tsinghua Unigroup per il governo cinese e il suo portafoglio di società, è improbabile che l’insolvenza comporti un’interruzione delle sue operazioni.