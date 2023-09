L’Intel Core i9-13900K è uno dei migliori processori per PC sul mercato e ci sono ancora diversi utenti che lo acquistano; purtroppo, ci sono anche dei “furbetti” che vogliono truffare questi utenti, vendendo processori falsi anche su siti di spicco, come Amazon.

È quanto accaduto all’utente Reddit Much_Designer_8417, che ha acquistato un Core i9-13900K direttamente da Amazon UK, ma si è trovato tra le mani un altro processore. Sottolineiamo subito che si tratta di un caso isolato e che non sappiamo se il prodotto è stato venduto direttamente da Amazon o da terzi, ma è più probabile che si tratti di un venditore esterno.

La truffa è abbastanza semplice e consiste nello scambiare l’IHS di un processore economico con quello del top di gamma, di modo da far credere all’utente di aver ricevuto la CPU giusta. In questo modo, si può capire se il processore è effettivamente quello indicato solamente verificando le specifiche tecniche tramite software come HWinfo, CPU-Z e simili. Di solito i truffatori tendono a usare processori particolarmente economici, ma in questo caso è andata diversamente: l’utente si è ritrovato tra le mani un Core i7-13700K.

Il perché di questa scelta potrebbe risiedere nelle prestazioni abbastanza simili (almeno in certi ambiti, come il gaming) dei due processori, elemento che permette di nascondere meglio la truffa: l’utente infatti ha acquistato il processore lo scorso aprile, ma si è accorto della truffa solo nei giorni scorsi. Il prezzo a cui ha acquistato il chip non lo ha allarmato, dato che le 585 sterline spese erano abbastanza vicino al listino del Core i9-13900K.

Acquistare da Amazon da sempre un certo grado di sicurezza alle persone, ma la realtà dei fatti è che bisogna sempre prestare molta attenzione, specialmente quando i prodotti sono venduti da terzi e non direttamente da Amazon. Il consiglio rimane quello di verificare la bontà del prodotto ricevuto e, in caso di hardware, usare software come CPU-Z, GPU-Z e così via per assicurarsi che le specifiche tecniche siano corrette; se acquistate una scheda video può essere una buona idea anche eseguire un test con 3DMark, per capire se le prestazioni sono quelle attese o se ci sono dei problemi.