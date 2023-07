Agli appassionati sarà noto che i processori Intel della serie i5 e i9 sono da tempo considerati pilastri nel settore dei PC desktop e dei laptop di fascia alta. In occasione del Prime Day di quest’anno, questi processori sono disponibili a prezzi minimi storici, aprendo nuove opportunità per gli utenti che desiderano ottenere potenza e prestazioni superiori a prezzi più accessibili.

In particolare, i processori di 13° generazione hanno subito sconti significativi, tra cui il Core i5-13600KF, che potrebbe interessare coloro che cercano prestazioni di gioco a un prezzo più accessibile, poiché è proposto a soli 279,79€. I modelli di punta, il 13900K e il 13900KF, sono invece disponibili rispettivamente a 569,99€ e 550,99€.

Le tre CPU in questione offrono tutte straordinarie capacità di elaborazione, tuttavia è evidente che i processori Core i9 vantano un’importante superiorità, soprattutto nell’ambito dell’editing audio e video. Pertanto, se lavorate abitualmente con software di editing professionale o programmi che richiedono elevate prestazioni in multitasking, il 13900K rappresenta la scelta ideale. Il 13900KF, invece, è fondamentalmente lo stesso processore ma privo di grafica integrata, perciò risulta più indicato solo se si dispone di una scheda video dedicata.

Per quanto riguarda il gaming, come già anticipato, il Core i5-13600KF rappresenta il modello più adatto, in quanto offre prestazioni paragonabili ai suoi fratelli maggiori ma a un prezzo più conveniente. Ciò consente di destinare un budget più consistente alla scheda video. In ogni caso, acquistando uno di questi modelli, avrete in mano uno dei migliori processori del 2023. Affrettatevi, perché offerte di questo tipo sull’hardware non si presentano tutti i giorni, e il Prime Day rappresenta una delle poche occasioni per acquistare componenti di fascia alta a prezzi ragionevoli.

Inoltre, vi consigliamo di continuare a tenere d’occhio il nostro portale, poiché segnaleremo le migliori offerte del Prime Day 2023.

Iscrivetevi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Core i9, i5 e i3 al minimo storico per il Prime Day

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!