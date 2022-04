Morris Chang, fondatore di TSMC, la più grande azienda di semiconduttori al mondo, ha recentemente parlato ad un podcast della Brooking Institution, riportato da The Register, riguardo la produzione di chip negli Stati Uniti, definendola “un dispendioso e costoso esercizio di inutilità”.

Il motivo dietro a queste parole è il fatto che, secondo Chang, negli USA manchi la volontà di tenere aperte le fabbriche 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 con tre turni, a differenza di quanto accade in quelle taiwanesi. Chang afferma che Taiwan ha saputo sfruttare i talenti a disposizione, creando il principale punto di riferimento mondiale per la produzione di chip, a differenza di quanto fatto dagli USA (ma non solo), dove molti talenti statunitensi hanno preferito riqualificarsi in altri settori più remunerativi.

Inoltre sostiene che gli Stati Uniti non abbiano possibilità di competere sul profilo economico a causa del maggiore costo richiesto per produrre i chip. “Siamo stati molto ingenui nell’aspettarci costi comparabili, ma la produzione di chip negli Stati Uniti è del 50% più costosa rispetto a quella di Taiwan” ha detto Chang. TSMC ha più volte tentato di trovare accordi per assumere più personale, anche straniero, nello stabilimento in Oregon in cui è presente da 25 anni, ma senza riuscire a ridurre significativamente i costi. Chang ha però elogiato la capacità statunitense nel progettare i chip, affermando che Taiwan ne ha molto poca in confronto e TSMC addirittura nulla; questo però non basta, avendo pochi talenti nella fabbricazione, a colmare il divario tra le realtà.

Nonostante le difficoltà riscontrate, TSMC ha deciso di costruire una nuova fabbrica di produzione chip in Arizona, ma secondo Chang la scelta è stata fatta sotto richiesta degli Stati Uniti. “Lo abbiamo fatto su sollecitazione degli Stati Uniti e TSMC ha ritenuto che andasse fatto” ha affermato il fondatore, che comunque non crede che gli USA possano diventare autosufficienti, dato il costo più elevato che complicherà la possibilità di competere su scala internazionale.