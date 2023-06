Al Computex 2023 non sono mancate le novità targate MSI nel mondo dei componenti: l’azienda taiwanese ha presentato un nuovo case, nuovi sistemi di raffreddamento all in one, la scheda madre Project Zero e una nuova soluzione al problema dei cavi 16 pin delle RTX 4000, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Partiamo dal case, il nuovo MPG Gungnir serie 300, un mid tower con diverse caratteristiche interessanti: arriverà sul mercato in due versioni, una con ventole ARB e una “total black”, il pannello frontale ora è in mesh per favorire il flusso dell’aria e sono supportate fino a 12 ventole da 120mm, oltre a dissipatori a liquido con radiatore fino a 360mm.

La gabbia per gli HDD è scorrevole e permette di installare un radiatore frontale con configurazione push-pull, cosa che peraltro è possibile fare anche superiormente. Gli slot d’espansione possono essere facilmente scambiati tra verticali e orizzontali, grazie a un pratico sistema a clip che non richiede l’uso di viti; si tratta di una soluzione interessante e comoda se si vuole montare la GPU in verticale. A questo proposito, la staffa verticale integra due piccole ventole sul lato, che insieme alla ventole aggiuntiva presenta all’interno del case, muove l’aria tra la motherboard e il backplate della scheda video, migliorando il raffreddamento e assicurando una circolazione dell’aria anche in quella zona. Integrato nel case troviamo anche un supporto per la scheda video.

Novità anche per i dissipatori a liquido, per cui debutta la gamma MAG Coreliquid E, dotata di un nuovo design e con la testa della pompa che può ruotare di 270 gradi, in modo che sia sempre rivolta nel verso corretto indipendentemente da dove si monta il radiatore.

Project Zero è un scheda madre con chipset B650 che ha tutti i connettori posti dietro, in modo da nascondere i cavi e offrire un look particolarmente pulito; a livello di caratteristiche troviamo due slot PCIe Gen4 per SSD M.2 con dissipatore, due porte USB 3.2 Gen2 tipo C, LAN 2,5G e Wi-Fi 6E.

Alimentazione, ventole, SATA e tutti gli altri connettori sono stati spostati e, per questo motivo, la motherboard può essere montata solo in alcuni case, con fori aggiuntivi: MSI ha mostrato il nuovo MAG Vampiric Project Zero, caratterizzato da una doppia paratia in vetro temperato senza staffa di supporto sull’angolo, che permette di mettere in mostra tutto l’interno della build, completamente privo di cavi fatta eccezione per quello della scheda video e quelli del dissipatore.

Chiudiamo con un’altra novità legata alle schede madri Intel Z790, rinnovate con la nuova famiglia MAX; come visto anche con altri brand, MSI ha aggiornato le proprie soluzione basate su chipset Intel integrando connettività di ultima generazione, tra cui Wi-Fi 7 e LAN 5GbE.