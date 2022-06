Surfshark VPN è uno dei provider di virtual private network che rientra nella nostra top 3 delle migliori VPN in assoluto. Il motivo risiede principalmente nelle ottime prestazioni offerte a fronte di prezzi molto vantaggiosi.

Fra i motivi per cui apprezziamo Surfshark, citiamo la capacità di sbloccare Netflix senza problemi, l’estrema facilità di configurazione e l’ottimo protocollo WireGuard che garantisce buone velocità di connessione agli oltre 3200 server offerti dall’azienda. Inoltre, la sezione Surfschool del sito web ufficiale offre tutte le informazioni di cui avete bisogno per configurare e utilizzare al meglio il vostro servizio, una vera e propria knowledge base ricca di suggerimenti, descrizioni dei protocolli e molto altro, il tutto organizzato in modo estremamente ordinato per la massima facilità di consultazione.

Oggi, vogliamo consigliarvi ancora di più questa VPN perché è iniziata la promo estiva di Surfshark! Infatti, fino al 4 luglio 2022, acquistando un piano di 2 anni di Surfshark VPN, otterrete l’ottimo antivirus dell’azienda gratuitamente!

L’antivirus è stato da poco certificato da Virus Bulletin, e offre la protezione in tempo reale su Windows e macOS, con la possibilità di pianificare le scansioni in base alle vostre esigenze. La protezione reale su computer è una novità particolarmente significativa e attesa dagli utenti, dal momento che, fino a poco tempo fa, era disponibile solo su Android. Una buona notizia, dunque, per i fan del servizio.

A un prezzo molto conveniente, dunque, potrete godervi due anni di una delle migliori VPN sul mercato, caratterizzata anche da un’estrema facilità d’uso, restando protetti dalle minacce online in tempo reale.