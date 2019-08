Promo “Ti Amo 3000”, compri una scheda madre X570 in regalo un dissipatore a liquido

La promozione “I Love You 3000, Ryzen” di MSI vi permette di portarvi a casa gratis un dissipatore a liquido acquistando una scheda madre X570.

In casa MSI devono essere dei geni. Non stiamo scherzando. La promo “I Love You 3000, Ryzen” è davvero un colpo di marketing ben assestato, che richiama alla mente il popolarissimo The Avengers Endgame.

Non vogliamo “spoilerarvi” il film – anche se non ci sarebbe nulla di male visto che ormai sono passati mesi dalla sua uscita – quindi passiamo alla “promo”, che è molto semplice – è attiva fino al 18 agosto o esaurimento scorte.

Se acquistate una motherboard MEG X570 Godlike (disponibile su AK Informatica, Eprice oppure Ollo Store), MEG X570 Ace (AK Informatica, Eprice oppure Ollo Store) o Prestige X570 Creation (AK Informatica, Eprice) potete avere in omaggio il dissipatore a liquido Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB. Si tratta di una soluzione che mediamente costa circa 110 euro.

Se invece puntate sulle “più modeste” MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi (Ollo Store, AK Informatica, Eprice) o MPG X570 Gaming Edge WiFi (AK Informatica, Eprice) avrete in omaggio il MasterLiquid ML240L RGB, venduto a circa 60 euro.

Ovviamente gli acquisti devono essere fatti presso store selezionati e convenzionati (quelli segnalati lo sono). Per ricevere i dissipatori a liquido dovete fare il reedem (riscatto) seguendo le istruzioni presenti su questo sito web. Dovete creare un account MSI o collegarvi a quello esistente, registrare il prodotto acquistato e poi caricare la tua fattura e il codice SN. Dopodiché seguite le istruzioni.

Il regalo sarà spedito alle informazioni indicate nel member center dopo la conferma, i prodotti bundle saranno spediti dallo staff MSI e arriveranno entro un massimo di 8 settimane lavorative.

