Pronto il “trattamento SUPER” anche per le GeForce GTX serie 16

GeForce GTX 1660 SUPER e GTX 1650 SUPER sono in arrivo secondo le indiscrezioni. Trapelano anche le specifiche tecniche.

Le voci di corridoio ormai non lasciano più spazio a dubbi. Martedì Nvidia presenterà GeForce GTX 1660 SUPER e GTX 1650 SUPER, due nuove schede video della serie GTX 16, contraddistinta da core grafici Turing privi di unità RT e Tensor core.

Le soluzioni GTX 16 – come le attuali GTX 1650, GTX 1660 e GTX 1660 Ti – coprono quella fascia di mercato che va dalla bassa alla media, con prezzi tra 150 e più o meno 300/330 euro a seconda della scheda e del produttore.

Stando a quanto riportato da Videocardz, la GTX 1650 SUPER avrà 1280 CUDA core, gli stessi di una GTX 1060 e perciò a differenza della GTX 1650, avrà una GPU TU116 anziché TU117, cosa che porterà il nuovo modello ad avere l’encoder NVENC Turing, non presente sulla GTX 1650.

Accanto al core grafico ci sarà spazio per 4 GB di memoria GDDR6 a 12 Gbps, contro i 4 GB di memoria GDDR5 a 8 Gbps della GTX 1650. Il bus dovrebbe rimanere a 128 bit, così come il numero delle ROPs, pari a 32. Le unità texture saranno 80, contro le 56 della sorella minore. Questo incremento delle specifiche principali porterà il TDP della scheda a 100 watt, quindi sarà necessario un connettore di alimentazione ausiliario.

Specifiche che portano questa scheda molto vicina alla GTX 1660. In base a quanto pubblicato online, la GTX 1650 debutterà il 22 ottobre a un prezzo non ancora definito.

Per quanto riguarda invece la GTX 1660 SUPER, vedremo una scheda con caratteristiche più simili alla GTX 1660 Ti che alla GTX 1660. La GPU è infatti la stessa della Ti, ma le caratteristiche sono quelle della 1660: 1408 CUDA core, 88 TMU e 48 ROPs (la Ti ha 1536 core, 96 TMU e 48 ROPS).

Anche questa GTX 1660 SUPER avrà 6 GB di memoria, ma di tipo GDDR6 (14 Gbps) come il modello Ti e differentemente dalla GTX 1660 “liscia” che integra memoria GDDR5 (8 Gbps). Il bus a 192 bit porta il bandwidth a 336 GB/s, come più della GTX 1660 Ti, che ha memoria a 12 Gbps. Il tutto imporrà un TDP di 125 watt.

Diversamente dalla GTX 1650 SUPER, la GTX 1660 SUPER dovrebbe essere disponibile fin dal subito con un listino di 229 dollari esentasse. Come per le precedenti GTX 16, non ci saranno modelli Founders Edition. Ovviamente per conferme e/o su tutte queste informazioni non vi resta che attendere martedì 29 ottobre.